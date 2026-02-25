< sekcia Regióny
Kraj sa uchádza o eurofondy na rekonštrukciu hvezdárne v Hlohovci
Trnava 25. februára (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) pripravuje druhú etapu rekonštrukcie Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci. Krajskí poslanci schválili na stredajšom rokovaní predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu Slovensko. Rozpočet projektu je 3,38 milióna eur. Aktuálne prebieha prvá etapa rekonštrukcie hvezdárne.
„Cieľom projektu je realizácia komplexnej stavebnej a technologickej obnovy objektu premietacej sály planetária, ktorá tvorí súčasť areálu hvezdárne. Projekt plynulo nadväzuje na prvú etapu, v ktorej sú riešené vstupné priestory planetária, návštevnícke centrum a kultúrno-vzdelávacie zázemie,“ uvádza sa v dôvodovej správe schváleného materiálu.
Táto etapa je zameraná na asanáciu pôvodnej premietacej sály a odstránenie nevyhovujúcich častí objektu planetária. „Následne sa bude riešiť rekonštrukcia existujúcej jednopodlažnej budovy, vrátane úprav nosných konštrukcií, obvodového a strešného plášťa, vnútorných priestorov a technického zázemia, kompletná obnova a modernizácia elektroinštalácie vrátane vnútorných rozvodov a osvetlenia, realizácia nového systému vetrania a klimatizácie pre priestory planetária,“ ozrejmila krajská samospráva.
Interiér planetária má byť koncipovaný ako moderný, technologicky vyspelý a plne bezbariérový priestor. Dominantným prvkom má byť nová projekčná kupola s priemerom 11 metrov. Pod kupolou má vniknúť hľadisko pre 78 návštevníkov. „Planetárium bude vybavené špičkovým viacprojektorovým laserovým systémom umožňujúcim 2D aj 3D projekciu. Súčasťou technologického vybavenia bude priestorový audiosystém, stmievateľné viacfarebné LED osvetlenie kupoly a sály, ako aj doplnkové svetelné a laserové prvky využiteľné najmä pri kultúrnych a umeleckých podujatiach,“ doplnil TTSK.
Zmodernizované majú byť aj expozičné priestory, ktoré budú ponúkať priestor pre kultúrne a zážitkové spoznávanie vedy, podporia interaktivitu, tvorivosť a zážitkové formy učenia. Rozpočet projektu je 3,38 milióna eur, z toho 2,87 milióna eur majú tvoriť zdroje EÚ, 237.000 eur štátny rozpočet a zvyšných 270.000 eur spolufinancovanie TTSK. Začiatok realizácie projektu je plánovaný v treťom kvartáli 2026 po zrealizovaní verejného obstarávania.
