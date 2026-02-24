< sekcia Regióny
Kraj spustil koncesné obstarávanie na výstavbu športovej haly v Žiline
Hala bude súčasťou plánovaného Športového centra pre mládež a nádejných športovcov.
Autor TASR
Žilina 24. februára (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) spustil koncesné obstarávanie na výstavbu športovej haly v areáli Gymnázia na Hlinskej ulici v Žiline. Ako vyplýva z materiálov zverejnených v utorkovom Vestníku verejného obstarávania, predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na približne päť miliónov eur.
Hala bude súčasťou plánovaného Športového centra pre mládež a nádejných športovcov. Od súkromných investorov ŽSK očakáva, že zainvestujú do projektovej dokumentácie a výstavby športovej haly a budú ju prevádzkovať počas koncesnej lehoty. Krajskí poslanci sa na februárovom zasadnutí zastupiteľstva zhodli na maximálnej dĺžke koncesie v trvaní 21 rokov bez započítania doby výstavby.
„Koncesionár ponesie celé prevádzkové riziko, pričom školám v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK koncesionár umožní na zabezpečenie riadneho výchovno-vzdelávacieho procesu a vo vymedzenom rozsahu bezodplatné využívanie vybraných funkčných častí športoviska pre halové športy,“ upozornil na rokovaní zastupiteľstva podpredseda ŽSK Peter Weber.
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 24. marca. Pre vyhodnotenie ponúk zvolil verejný obstarávateľ kritérium ekonomicky najvýhodnejšej ponuky a realizovateľnosti a udržateľnosti koncesného riešenia. Kritériami sú koncesná lehota, kvalita a realizovateľnosť koncesného riešenia a dostupnostná platba v prípade zlyhania trhu.
Hala bude súčasťou plánovaného Športového centra pre mládež a nádejných športovcov. Od súkromných investorov ŽSK očakáva, že zainvestujú do projektovej dokumentácie a výstavby športovej haly a budú ju prevádzkovať počas koncesnej lehoty. Krajskí poslanci sa na februárovom zasadnutí zastupiteľstva zhodli na maximálnej dĺžke koncesie v trvaní 21 rokov bez započítania doby výstavby.
„Koncesionár ponesie celé prevádzkové riziko, pričom školám v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK koncesionár umožní na zabezpečenie riadneho výchovno-vzdelávacieho procesu a vo vymedzenom rozsahu bezodplatné využívanie vybraných funkčných častí športoviska pre halové športy,“ upozornil na rokovaní zastupiteľstva podpredseda ŽSK Peter Weber.
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 24. marca. Pre vyhodnotenie ponúk zvolil verejný obstarávateľ kritérium ekonomicky najvýhodnejšej ponuky a realizovateľnosti a udržateľnosti koncesného riešenia. Kritériami sú koncesná lehota, kvalita a realizovateľnosť koncesného riešenia a dostupnostná platba v prípade zlyhania trhu.