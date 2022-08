Kraj spustil verejné obstarávanie na obnovu cesty v Dolných Orešanoch

Trnava 16. augusta (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) uspel so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok vo výške 4,1 milióna eur na rekonštrukciu cesty druhej triedy II/502 pri Dolných Orešanoch v okrese Trnava. Aktuálne vyhlásil verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác, informoval predseda TTSK Jozef Viskupič.



"Naplno využívame dobiehajúce programové obdobie. Od začiatku tohto roka sme získali už 14,4 milióna eur z eurofondov. Boli sme úspešní s troma projektami na rekonštrukciu regionálnych ciest a mostov v celkovej výške 11,5 milióna eur. Z toho 4,1 milióna eur použijeme na modernizáciu 5,7 kilometra dlhého úseku pri Dolných Orešanoch, ktorý už je v zlom stave. So začiatkom realizácie stavebných prác začneme po kontrole verejného obstarávania," povedal Viskupič.



Celková výška oprávnených výdavkov predstavuje 4,3 milióna eur. Z toho 217.000 eur tvorí povinné päťpercentné spolufinancovanie kraja. Rekonštrukciou a modernizáciou cesty sa majú odstrániť kvalitatívne nedostatky cesty tak, aby sa zlepšili jej parametre. Obnovou tiež prejde vodorovné a zvislé dopravné značenie a nainštalované budú prvky pasívnej bezpečnosti. Súčasne sa obnovia aj chodníky, pričom na niektorých miestach vzniknú nové. V obci budú upravené aj autobusové zastávky prvkami pre nevidiacich a slabozrakých.



Eurofondový projekt na realizáciu tohto zámeru pripravilo v roku 2017 predchádzajúce vedenie kraja v rámci spoločného verejného obstarávania s inými krajmi. Vykazoval však nedostatky a bol nerealizovateľný. Muselo tak byť upravené problematické majetkovo-právne vyrovnanie. Aktualizovaná bola aj projektová dokumentácia. Teraz TTSK projekt opätovne predložil.



Okrem toho v poslednom období uspel aj so žiadosťou o eurofondový príspevok na komplexnú rekonštrukciu mosta ponad Váh v Hlohovci vo výške 5,3 milióna eur, na modernizáciu cesty druhej triedy pri Šoporni v okrese Galanta vrátane mosta cez potok Jarčie v objeme 2,1 milióna eur. Kým na hlohovskom moste sa už pracuje, so začiatkom prác v Šoporni sa počíta na jeseň. Súčasne sa pripravuje obchádzková trasa vrátane dočasného premostenia.