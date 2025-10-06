< sekcia Regióny
Kraj ukončil prvú etapu obnovy historického parku v Malinove
Po celkovej obnove má park získať novú zeleň, architektonické prvky vrátane altánku, moderné osvetlenie, detské a športové prvky a systém zberu dažďovej vody.
Autor TASR
Bratislava 6. októbra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ukončil prvú etapu obnovy historického parku v Malinove. V prvej fáze došlo k úprave zelene a aktuálne prebieha odstraňovanie starých betónových konštrukcií a spevnených plôch, ktoré už nespĺňajú požiadavky na kvalitný a bezpečný verejný priestor. TASR o tom informoval riaditeľ odboru komunikácie BSK Michal Feik.
Ako uviedol, v prvej fáze sa odstránili poškodené a nebezpečné stromy, vykonali zdravotné orezy a územie vyčistili od náletových a inváznych druhov. „V súčasnosti prebieha odstraňovanie starých betónových konštrukcií a spevnených plôch, ktoré už nespĺňajú požiadavky na kvalitný a bezpečný verejný priestor. Postupne sú demontované aj pôvodné prvky, ako staré svetelné stožiare, lavičky a ďalšie vybavenie. Tento krok pripravuje priestor na novú, modernú a zároveň citlivú infraštruktúru, ktorá bude rešpektovať historický charakter parku,“ ozrejmil Feik.
V ďalšej etape sa plánuje realizácia výkopov pre nové siete - rozvody vody, elektroinštalácie a ďalšiu infraštruktúru nevyhnutnú pre budúce fungovanie parku. Súčasťou tohto kroku bude aj demontáž existujúcich chodníkov, ktoré nahradia nové, architektonicky aj funkčne prispôsobené potrebám návštevníkov a klimatickým výzvam.
„Tento projekt je krásnym príkladom toho, ako sa dá spojiť ochrana kultúrneho dedičstva s moderným prístupom k životnému prostrediu. Nejde len o opravu parku, ale o jeho znovuzrodenie - o miesto, ktoré prinesie tieň počas horúcich dní, priestor na stretnutia, kultúrne podujatia či prechádzky pod stromami,“ doplnil predseda BSK Juraj Droba počas pondelkového kontrolného dňa v parku.
Po celkovej obnove má park získať novú zeleň, architektonické prvky vrátane altánku, moderné osvetlenie, detské a športové prvky a systém zberu dažďovej vody. Po dokončení má v centre obce vzniknúť atraktívny, bezpečný a klimaticky odolný priestor pre oddych, rekreáciu aj kultúrne podujatia.
„Park v Malinove nie je len obyčajným kúskom zelene. Pôvodne zanedbaný priestor zmeníme na živé miesto, kde sa spája história, príroda a život ľudí. Chceme, aby znovu dýchal, aby sa v ňom ľudia cítili dobre a aby zostal krásny aj pre ďalšie generácie,“ dodal Droba.
