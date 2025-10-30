< sekcia Regióny
Kraj ukončil rekonštrukciu mosta v Chrasti nad Hornádom
Mostný objekt sa nachádza na trase medzi obcami Vítkovce a Jamník a okrem osobnej slúži aj pre nákladnú dopravu.
Autor TASR
Chrasť nad Hornádom 30. októbra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) ukončil rekonštrukciu mosta na ceste III/3243 v Chrasti nad Hornádom v okrese Spišská Nová Ves. Práce začali v marci a obnova stála kraj približne 690.000 eur. Predseda KSK Rastislav Trnka pre TASR potvrdil, že cena práce sa navýšila o viac ako 100.000 eur.
Mostný objekt sa nachádza na trase medzi obcami Vítkovce a Jamník a okrem osobnej slúži aj pre nákladnú dopravu. „Tento most mal naozaj krátku životnosť a bolo to spôsobené zlou údržbou v minulosti. Množstvo mostov by sa nemuselo rekonštruovať, ak by sa investovalo do údržby. Po odkrytí hornej časti mosta sa väčšinou nájdu ďalšie problémy spôsobené tým, že voda stojí vnútri, v zime zamrzne, rozťahuje sa a most sa rozpadáva. To bol aj tento prípad,“ objasnil Trnka. V súčasnosti sa už údržbe starších aj nových mostných konštrukcií podľa neho prikladá väčšia váha a mali by tak vydržať dlhšie.
Stavebno-technický stav trojpoľového mosta bol na základe hlavnej prehliadky hodnotený ako veľmi zlý. Premostenie cez rieku Hornád postavili ešte v roku 1991. Poruchy a nedostatky sa podľa KSK prejavovali na oporách mosta a na svahoch pod ním, a to vplyvom zatekajúcich zrážkových vôd na spodnej stavbe aj nosnej konštrukcii. Samotný mostný zvršok bol v havarijnom stave. „Po otvorení mostovky sme zistili, že úložné prahy sú silno poškodené soľami, najmä na opore číslo štyri, čo spôsobilo degradáciu úložného prahu, ložiská pod nosníkmi boli povytiahnuté. Preto bolo treba konštrukciu dvihnúť, vymeniť ložiská a následne most opraviť podľa projektu,“ zdôvodnil práce navyše konateľ spoločnosti CMR Slovakia Milan Dreveňák.
Súčasťou prác bola aj oprava priľahlých úsekov cesty, ako sú rímsy a chodníky. Obnovu ocenil aj starosta obce Ondrej Mihňák. „Som veľmi rád, že všetko šlo podľa harmonogramu a podarilo sa most zrekonštruovať a bude ďalej slúžiť občanom. Myslím si, že práca bola kvalitne urobená,“ zhodnotil.
Okrem mosta v Chrasti nad Hornádom kraj zmodernizoval aj úseky ciest na Spiši v Kolinovciach a Spišských Vlachoch. Tento týždeň zároveň dokončili aj most pri obci Debraď v okrese Košice-okolie. Na budúci týždeň odovzdá kraj do užívania ďalší zrekonštruovaný most v rovnakom okrese, a to v obci Ploské.
Trnka potvrdil, že majú pripravené aj ďalšie projekty financované z európskych zdrojov, ktoré už schválila Rada partnerstva KSK. Skritizoval však postup pri schvaľovaní nenávratných finančných príspevkov, ktorý je podľa neho zdĺhavý a často sa tak predražujú stavby. „Takým najväčším mostom je nadjazd ponad železnicu v Trebišove, kde by mali byť náklady okolo deväť miliónov eur, pričom, keď sme to začali obstarávať, tak to bolo obstarané na šesť miliónov eur,“ skonštatoval Trnka. Generálny riaditeľ Správy a údržby ciest KSK Vladimír Žiarny potvrdil, že v súčasnosti sa na území kraja nachádza približne 150 mostov, ktoré by bolo potrebné po dobe životnosti zbúrať a postaviť na novo.
