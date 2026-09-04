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Kraj uzatvoril zmluvu na výstavbu mosta v Opatovciach nad Nitrou
Nenávratný finančný príspevok je vo výške viac ako 2,27 milióna eur.
Autor TASR
Opatovce nad Nitrou 4. septembra (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) získal na výstavbu nového mosta v Opatovciach nad Nitrou v okrese Prievidza nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške viac ako 2,27 milióna eur. Zmluvu o poskytnutí NFP so samosprávou uzatvorilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, účinnosť nadobudla koncom augusta. Vyplýva to z údajov zverejnených v Centrálnom registri zmlúv.
Nový mostný objekt bude kraj financovať z Programu Slovensko. Celkové oprávnené výdavky projektu podľa zverejnenej zmluvy predstavujú 2.470.114,90 eura, NFP je vo výške 2.272.505,71 eura.
Krajská samospráva už zrealizovala i verejnú súťaž na dodávateľa prác. „Aktuálne bola predložená dokumentácia z procesu verejného obstarávania na posúdenie na MIRRI SR a následne bude vykonaná kontrola zo strany Úradu pre verejné obstarávanie. Až po ukončení tejto kontroly nadobudne zmluva o dielo účinnosť a TSK pristúpi k odovzdaniu staveniska,“ informovala v piatok TASR hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.
Dodávateľom stavebných prác bude bratislavská spoločnosť Skanska SK, práce by mala zabezpečiť za takmer 1,5 milióna eur a zrealizovať by ich mala najneskôr do uplynutia deviatich mesiacov odo dňa odovzdania staveniska.
Výstavba mostného objektu si vyžiada i obmedzenia dopravy. Kukučková priblížila, že krajská samospráva bude zároveň riešiť obchádzkové trasy, ich návrh bol súčasťou stavebného konania. „Dočasné premostenie bude vybudované len pre peších. Doprava bude z mosta úplne odklonená,“ upozornila.
Časť mostnej rímsy aj so zábradlím mosta sa zrútila do rieky Nitra ešte 6. marca. Most bol zaradený do šiesteho stupňa stavebno-technického stavu - veľmi zlý. TSK preto zabezpečil vypracovanie projektovej dokumentácie jeho komplexnej rekonštrukcie a cez verejnú súťaž hľadal dodávateľa, ktorý zabezpečí asanáciu mostného objektu a výstavbu nového s obojsmernou premávkou.
Nový mostný objekt bude kraj financovať z Programu Slovensko. Celkové oprávnené výdavky projektu podľa zverejnenej zmluvy predstavujú 2.470.114,90 eura, NFP je vo výške 2.272.505,71 eura.
Krajská samospráva už zrealizovala i verejnú súťaž na dodávateľa prác. „Aktuálne bola predložená dokumentácia z procesu verejného obstarávania na posúdenie na MIRRI SR a následne bude vykonaná kontrola zo strany Úradu pre verejné obstarávanie. Až po ukončení tejto kontroly nadobudne zmluva o dielo účinnosť a TSK pristúpi k odovzdaniu staveniska,“ informovala v piatok TASR hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.
Dodávateľom stavebných prác bude bratislavská spoločnosť Skanska SK, práce by mala zabezpečiť za takmer 1,5 milióna eur a zrealizovať by ich mala najneskôr do uplynutia deviatich mesiacov odo dňa odovzdania staveniska.
Výstavba mostného objektu si vyžiada i obmedzenia dopravy. Kukučková priblížila, že krajská samospráva bude zároveň riešiť obchádzkové trasy, ich návrh bol súčasťou stavebného konania. „Dočasné premostenie bude vybudované len pre peších. Doprava bude z mosta úplne odklonená,“ upozornila.
Časť mostnej rímsy aj so zábradlím mosta sa zrútila do rieky Nitra ešte 6. marca. Most bol zaradený do šiesteho stupňa stavebno-technického stavu - veľmi zlý. TSK preto zabezpečil vypracovanie projektovej dokumentácie jeho komplexnej rekonštrukcie a cez verejnú súťaž hľadal dodávateľa, ktorý zabezpečí asanáciu mostného objektu a výstavbu nového s obojsmernou premávkou.