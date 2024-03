Kraj: V pondelok začnú s rekonštrukciou cesty cez Vinosady

Bratislava 17. marca (TASR) - V pondelok (18. 3.) začnú na ceste II/502 v obci Vinosady cestári rekonštruovať vozovku. Informuje o tom Bratislavský samosprávny kraj (BSK), ktorý upozorňuje, že vzhľadom na rozsah použitej technológie bude doprava zjednosmernená v smere z Modry do Pezinka. Práce majú dokončiť do dvoch mesiacov.



Predseda BSK Juraj Droba pripomenul, že cesta v obci Vinosady je súčasťou na tento rok naplánovaných opráv 61 km ciest a siedmich mostov v kraji. "Do údržby a rekonštrukcie komunikácií v správe kraja plánujeme investovať vyše 31 miliónov eur," dodal Droba.



Uzávera cesty II/502 sa bude realizovať v dvoch úsekoch, vždy jedného jazdného pruhu, a to v dĺžkach 518 m a 760 m. Pri ceste do obce Vinosady v smere z Bratislavy a Senca a tiež Malaciek, respektíve Perneka budú vyznačené obchádzkové trasy.



Z dôvodu opravy vozovky vo Vinosadoch nastanú zmeny aj v prímestskej autobusovej doprave. Podrobnosti možno nájsť na webe BSK.