Kraj v Rožňave otvoril nový pumptrackový areál

Rožňava 20. júna (TASR) - V meste Rožňava v piatok slávnostne otvorili nový pumptrack. Športovisko s plochou takmer 550 metrov štvorcových na Gemeri vybudoval Košický samosprávny kraj (KSK), podobný areál vznikne ešte v tomto roku aj v Trebišove. TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Katarína Strojná.



Nový pumptrack v Rožňave pribudol na Mierovej ulici pri dopravnom ihrisku. Trasa je vytvorená z prekážok vyrobených z predtvarovaného materiálu s upevneným povrchom. Pri výstavbe športoviska zhotoviteľ najskôr vyrovnal pôvodný terén a doviezol na miesto dostatočné množstvo zeminy a drveného kameniva. Následne boli podľa vypracovaného projektu tvarované svahy a samotná trať. Povrch dráhy pozostáva z asfalto-betónového krytu, odvádzanie vody počas dažďa je zabezpečené prostredníctvom trativodov a vsakovacích jám.



Pumtrack na Gemeri je v poradí tretím športoviskom tohto typu, ktoré KSK otvoril. Vlani v lete pumptrack pribudol v Košiciach, v máji tohto roka areál otvárali v Gelnici. Do konca roka je naplánované aj dokončenie dráhy v Trebišove.



„Podpora športu a zdravého pohybu, najmä mladých ľudí, je pre župu stále veľkou témou. Šport nepatrí len na telesnú výchovu, ale aj do ulíc a každodenného života. Preto sme sa rozhodli postaviť pumptracky, vnímame ich ako skvelú formu trávenia voľného času a zároveň nástroj na posilnenie komunity,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Do výstavby pumptrackov v Gelnici, Rožňave a Trebišove investoval KSK z vlastných zdrojov takmer 250.000 eur. Ďalšie športovisko tohto typu chce kraj vybudovať v areáli školy v prírode v Kysaku.