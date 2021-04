Kraj vybudoval cyklotrasu medzi kompou Kyselica a obcou Báč

Báč 27. apríla (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) v rámci projektu s názvom SacraVelo – Sieť cezhraničných pútnických cyklotrás v okolí Dunaja vybudoval 4,4 kilometra dlhej cyklotrasy medzi kompou Kyselica a centrom obce Báč. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie TTSK.



Projekt bol realizovaný v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. "Vybudovali sme komunikáciu, ktorá poslúži turistom, ako aj obyvateľom okolitých obcí. Trasa napája Kostol sv. Antona Paduánskeho, známe mariánske pútnické miesto v obci Báč, na medzinárodnú cyklotrasu Eurovelo 6," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Jedna polovica z celkovej dĺžky trasy je novovybudovaná a druhá je vyznačená na existujúcom povrchu miestnej komunikácie. Celkové náklady na výstavbu cyklotrasy, ktorá sa uskutočnila medzi augustom a októbrom 2020, boli vo výške 280.000 eur. "Cyklotrasa nielen rozvíja sakrálny cestovný ruch, ale pomáha aj miestnym obyvateľom, ktorí cestujú do práce alebo do školy na bicykli," dodal podpredseda TTSK József Berényi.



Projekt SacraVelo bol od novembra 2017 zameraný na podporu aktívneho turizmu spojeného s návštevou sakrálnych pamiatok v okolí Dunaja. Partnermi projektu boli popri TTSK aj Bratislavský samosprávny kraj a obec Báč, ktorá vybudovala cyklocentrum. Na maďarskej strane participovali kraje Győr-Moson-Sopron a Komárom-Esztergom, ako aj obec Szil.



"Náš kraj hraničí s troma štátmi, preto je zapájanie sa do podobných výziev v rámci programov cezhraničnej spolupráce pre nás veľmi dôležité," doplnil Viskupič.



"Celkový schválený rozpočet projektu bol 2,7 milióna eur. Z nich 85 percent, čo predstavuje 2,3 milióna eur, tvoril príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, desať percent bolo financovaných zo štátneho rozpočtu a päť percent bolo z vlastných zdrojov partnerov projektu," doplnil predseda TTSK.