Kraj vybudoval nový oporný múr na ceste v Ladiciach

Ladice 26. februára (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) vybudoval nový oporný múr v Ladiciach v okrese Zlaté Moravce. Jeho dĺžka je 78 metrov. Náklady na rekonštrukciu múru prevýšili 200.000 eur, informoval NSK.



Rekonštrukcia pôvodného múru sa začala v auguste minulého roka. Pôvodný múr na ceste tretej triedy, ktorá vedie ponad potok Drevenica, bol v havarijnom stave a hrozil zosuv. Obyvatelia susednej obce Kostoľany pod Tribečom by prišli o jedinú prístupovú cestu do obce.



Súčasťou rekonštrukčných prác bolo aj rozšírenie a úprava koryta potoka Drevenica, kde pribudol nový odtokový žľab. K zvýšeniu bezpečnosti by malo prispieť aj osadenie nových zvodidiel.