Kraj vyčlenil na podporu okresu Rožňava sumu 75.000 eur
Rožňava 7. novembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) vyčlenil na podporu projektov, ktoré pomôžu rozvíjať okres Rožňava, sumu 75.000 eur. O dotáciu budú môcť žiadať fyzické osoby - podnikatelia aj právnické osoby, financie bude možné získať na projekty zrealizované v roku 2026. TASR o tom informovalo komunikačno-marketingové oddelenie KSK.
O vyhlásení novej výzvy na podporu okresu Rožňava informoval predseda KSK Rastislav Trnka počas piatkovej diskusie s predstaviteľmi regiónu v Rožňave. Kraj s predstaviteľmi mesta a obcí z okresu, ako aj zástupcami miestnych inštitúcií a organizácií diskutoval o zrealizovaných aj pripravovaných projektoch a ďalšom rozvoji regiónu Gemer.
„Okres Rožňava patrí už desať rokov do neslávnej štatistiky najmenej rozvinutých okresov na Slovensku. Župa preto na Gemer cieli viacero projektov, ktoré mu pomáhajú rozvíjať sa,“ priblížil Trnka. Ako príklad uviedol zrealizovanú rekonštrukciu zariadení sociálnych služieb, výstavbu prvej krajskej školskej jedálne či projekty v rámci cestovného ruchu.
V rámci novej výzvy zameranej na podporu okresu Rožňava chce kraj celkovou sumou 75.000 eur podporiť napríklad osadenie odpočívadiel, lavičiek, čistenie vodných tokov či lesov od odpadu. Financie budú môcť byť použité aj na revitalizáciu zelene či investície do športovej infraštruktúry, podujatí, vzdelávacích programov či obnovu sakrálnych stavieb.
O dotáciu v rámci výzvy budú môcť žiadať fyzické aj právnické osoby so sídlom alebo trvalým pobytom v okrese Rožňava. Na jeden projekt bude možné získať od 1000 do 5000 eur, pri realizácii projektov sa počíta aj s 10-percentnou spoluúčasťou žiadateľov. Záujemcovia môžu projekty predkladať do 30. decembra, projekty musia byť zrealizované v budúcom roku.
