Kraj vyhlásil dotačnú výzvu pre okres Košice-okolie
Autor TASR
Moldava nad Bodvou 8. mája (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) vyhlásil špeciálnu dotačnú výzvu pre okres Košice-okolie v objeme 100.000 eur. Podporené môžu byť projekty zamerané na regionálny rozvoj, ochranu životného prostredia, šport, zdravotníctvo, sociálne služby, vzdelávanie, kultúru, tradičné hodnoty či komunitné aktivity.
Krajská samospráva informovala, že jeden projekt môže získať podporu vo výške od 1000 do 5000 eur, pričom výzva je otvorená do 5. júna. O dotácie môžu žiadať právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia so sídlom alebo trvalým pobytom v okrese Košice-okolie.
Výzvu vyhlásil KSK tento týždeň počas výjazdového rokovania Župa pre ľudí v Moldave nad Bodvou. Predstavitelia kraja absolvovali pracovné stretnutie so zástupcami miest a obcí okresu Košice-okolie, ako aj so zástupcami škôl, inštitúcií, podnikateľského sektora a ďalších socioekonomických partnerov.
Hlavnou témou diskusie bola aktuálna situácia v okrese, jeho rozvojové potreby a konkrétne projekty, ktoré majú najväčší význam pre kvalitu života obyvateľov. „Kraj na stretnutí zároveň predstavil hotové aj plánované investície v regióne a nadviazal na princíp otvoreného dialógu a rozhodovania zdola,“ uviedol KSK.
Medzi plánované aktivity na rok 2026 patria rekonštrukcia mosta v Ploskom, obnova úsekov ciest v okolí Sokoľa, Hrašovíka a Jasova, rozšírenie zariadenia sociálnych služieb v Čani či zriadenie špecializovanej ambulancie v Moldave nad Bodvou.
