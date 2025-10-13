< sekcia Regióny
Kraj vyhlásil súťaž na vybudovanie MR pracoviska v Trstenej
Autor TASR
Trstená 13. októbra (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) vyhlásil verejnú súťaž na vybudovanie pracoviska magnetickej rezonancie (MR) v Hornooravskej nemocnici s poliklinikou (HNsP) Trstená. Predpokladaná hodnota stavebných prác na prístavbe objektu MR pracoviska je 613.649,91 eura. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
Predmetom zákazky je vybudovanie nového objektu - MR pracoviska v areáli HNsP Trstená pre zvýšenie ambulantnej starostlivosti, poskytnutia vyššieho štandardu samotným pacientom a zníženie čakacej doby na vyšetrenie MR. „V neposlednom rade prinesie dané pracovisko samotnej nemocnici aj značný finančný príjem, čím sa zvýši finančná nezávislosť nemocnice,“ uvádza sa v súťažných podkladoch.
Pre samotné MR pracovisko si nemocnica vytypovala časť pozemku pred hlavným pavilónom A v nadväznosti na rádio-diagnostické oddelenie, nachádzajúce sa na prvom nadzemnom podlaží pavilónu na úrovni priľahlého terénu. MR pracovisko bude prepojené s existujúcim objektom A cez vnútornú halu/čakáreň rádio-diagnostického pracoviska. Z daného priestoru vedie chodbový priestor priamo do vstupných priestorov urgentného príjmu nemocnice.
Prístavba s pracoviskom magnetickej rezonancie je navrhnutá ako prízemný objekt bez podpivničenia, prestrešený plochou strechou. Stavebné práce budú realizované za plnej prevádzky zdravotníckeho zariadenia HNsP Trstená. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 30. októbra.
