Kraj vyhlásil tender na komplexnú rekonštrukciu parku v Stupave

Bratislava/Stupava 7. septembra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vyhlásil tender na komplexnú rekonštrukciu Kaštieľskeho parku v Stupave. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 1,5 milióna eur. Vyplýva to z výzvy na predkladanie ponúk, ktorú BSK zverejnil vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Lehota na predkladanie ponúk je do 13. septembra.



"Predmetom zákazky je komplexná revitalizácia Kaštieľskeho parku v Stupave podľa spracovanej projektovej dokumentácie. Súčasťou realizácie je preložka poľnej nespevnenej cesty, ktorá zabezpečuje prístup na okolité polia," uviedol kraj v opise predmetu zákazky. Hotová by mala byť do 18 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác v zmysle odsúhlaseného časového harmonogramu.



Obnovu rozčlenili na parkové plochy, vegetačné úpravy, parkový mobiliár i osvetlenie, kamerový systém a architektonické prvky parku. Revitalizácia parku má byť financovaná z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Rakúsko 2021 - 2027.



"Kaštieľsky park v Stupave je jedinečné miesto, v ktorom však už cítiť zub času. Jeho revitalizáciou mu prinavrátime nielen zašlú slávu, ale tiež vytvoríme obyvateľom i návštevníkom funkčný a estetický priestor určený na voľné chvíle," uviedol v minulosti predseda BSK Juraj Droba. Historický charakter parku však má podľa BSK ostať zachovaný.



Park založil šľachtický rod Pálfiovcov v 18. storočí s prvkami formálnej barokovej záhrady. Neskôr bol prebudovaný do podoby prírodne-krajinárskeho parku. Pôvodne bol v parku umiestnený grófsky pivovar, mlyn a niekoľko rybníkov. Súčasťou areálu je aj štvorkrídlová budova kaštieľa s obdĺžnikovým nádvorím, pochádzajúca z 30. rokov 17. storočia.