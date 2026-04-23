Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 23. apríl 2026Meniny má Vojtech
< sekcia Regióny

Kraj vyhlásil tender na obnovu športového areálu v Trnave

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Predmet zákazky má byť podľa informácií zverejnených v súťažných podkladoch financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa a z prostriedkov mesta Trnava.

Autor TASR
Trnava 23. apríla (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vyhlásil verejné obstarávanie na zhotoviteľa obnovy športového areálu pri Strednej priemyselnej škole technickej (SPŠT) v Trnave. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 1,8 milióna eur bez DPH. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.

„Nové moderné športovisko na Komenského ulici poskytne študentom špičkové zázemie pre ich pohybové aktivity a telovýchovný proces,“ avizovala krajská samospráva. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 21. mája do 10.00 h. Rozhodujúcim kritériom je najnižšia cena.

Predmet zákazky má byť podľa informácií zverejnených v súťažných podkladoch financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa a z prostriedkov mesta Trnava. Projekt počíta okrem iného s multifunkčným i basketbalovým ihriskom. Takisto s ihriskom pre malý futbal, volejbal a tenis. Rovnako sa počíta s obnovou atletického oválu, priestoru na skok do diaľky a vrh guľou.
.

