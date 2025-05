Kraj vyhlásil výberové konanie na riaditeľa Divadla Malá scéna

Bratislava 5. mája (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vyhlásil výberové konanie na riaditeľa Divadla Malá scéna, ktoré sa po transformácií má stať „živým kultúrnym, divadelným a komunitným centrom pre mladú generáciu“. BSK o tom informuje na svojom webe.



Kandidáti na obsadenie pracovnej pozície musia mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti kultúry, umenia, manažmentu kultúry alebo vzdelávania. Požadovaná je minimálne trojročná riadiaca prax a päťročná prax v oblasti kultúry, znalosť divadelnej a kultúrnej legislatívy a znalosť legislatívy pre samosprávu a verejné financie.



Uchádzači o tento post by mali mať prehľad o divadelnom prostredí na Slovensku, organizačné a manažérske zručnosti, medzi osobnostné a odborné predpoklady patrí aj schopnosť reagovať na aktuálne kultúrne trendy či renomé v odbornej komunite. Požadované doklady, uvedené na webstránke vyhlasovateľa, musia doručiť do podateľne Úradu BSK do 30. mája.



Výberové konanie bude prebiehať za účasti päťčlennej komisie, zloženej zo zástupcov Úradu BSK, odborníka na divadelnú činnosť a kultúrnu politiku, odborníka z oblasti regionálne samosprávy v kultúre a poslanca BSK. Súčasťou výberového procesu bude aj povinnosť uchádzačov predložiť vypracovanú koncepciu riadenia Divadla Malá scéna na roky 2025 až 2030.



Vyhlasovateľ pripomína, že Divadlo LUDUS, ktoré doteraz pôsobilo v priestoroch Malej scény, prešlo transformáciou a stalo sa novou príspevkovou organizáciou s názvom Divadlo Malá scéna. Zmena má reflektovať zmenený kultúrno-spoločenský kontext a oslovovať širšie cieľové skupiny, vrátane mladých dospelých, rodín a komunity, rozšíriť programovú ponuku o viacžánrové podujatia s dôrazom na performatívne formy umenia, ale aj hudbu a neformálne a inovatívne vzdelávanie. Cieľom transformácie, ktorá bola realizovaná na základe odborných diskusií v rámci Kultúrnej komisie Zastupiteľstva BSK a s odborníkmi z praxe, je tiež zabezpečiť profesionalizáciu riadenia inštitúcie a posilnenie jej dramaturgie a ponuky podujatí.