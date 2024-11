Bratislavský kraj vyhlásil výzvu na komplexnú obnovu parku v Malinove

Bratislava 22. novembra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) hľadá zhotoviteľa komplexnej obnovy národnej kultúrnej pamiatky - parku v Malinove. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnili v piatok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Predpokladaná hodnota investície je 2.631.074,91 eura bez DPH, záujemcovia môžu ponuky predkladať do 11. decembra. Ideový zámer obnovy Malinovského parku schválili poslanci BSK na konci júna 2023.



Po komplexnej rekonštrukcii by mal park slúžiť na prezentáciu pamiatkovo chránenej historickej zelene, ale najmä ako miesto s odkazom do minulosti v podobe príbehov šľachtického rodu Apponyiovcov. Revitalizácia a rekonštrukcia na ploche parku má zodpovedať požiadavkám pamiatkovej ochrany a má byť robená citlivým prístupom v záujme prinavrátenia pôvodných hodnôt parku prírodne krajinárskeho charakteru z polovice 18. storočia. Obnovený park sa má stať miestom oddychu, ale aj kultúry.