< sekcia Regióny
Kraj vypravil na trati z Nitry do Topoľčian historický retrovlak
Retrovlak určený predovšetkým cyklistom vyrazí aj v sobotu 15. augusta na trase Nitra - Šurany - Zlaté Moravce - Topoľčianky a späť.
Autor TASR
Nitra/Topoľčany 18. júla (TASR) - V sobotu ráno vyrazil na trať z Nitry do Topoľčian retrovlak, ktorý cestujúcim umožní spoznávať menej známe miesta regiónu. Premávku historického vlaku zabezpečuje Nitriansky samosprávny kraj (NSK).
Ako informoval, výlet historickým vláčikom ponúkne účastníkom komentovanú prehliadku mesta Topoľčany. „Súčasťou podujatia je aj vstup do Galérie mesta Topoľčany a návšteva Tribečského múzea vrátane všetkých expozícií a aktuálnych výstav. Verejnosť bude môcť nazrieť aj do železničného depa počas Dňa otvorených dverí,“ uviedli organizátori.
"Prvá jazda retrovlakom sa konala 6. júna na trati Nitra - Zbehy - Radošina. Týmto úsekom mali premávať aj ďalšie vlaky. Kraj však napokon musel nájsť alternatívne trasy. Dôvodom je rozhodnutie správcu železničnej infraštruktúry. Pretože o podujatie bol mimoriadne veľký záujem, NSK v spolupráci s krajskou a oblastnou organizáciou cestovného ruchu pripravili nové spojenia aj nový sprievodný program, aby cestujúci neprišli o svoj letný zážitok,“ povedal podpredseda NSK Jozef Stankovský.
Retrovlak určený predovšetkým cyklistom vyrazí aj v sobotu 15. augusta na trase Nitra - Šurany - Zlaté Moravce - Topoľčianky a späť. Ďalšia jazda na rovnakej trase je naplánovaná na sobotu 26. septembra. „Retrovlak má ľuďom priniesť nevšedný zážitok a zároveň im ukázať miesta, ktoré robia náš kraj výnimočným. Záujem o túto atrakciu podčiarkuje fakt, že všetky tohtoročné jazdy sme vypredali do posledného miesta v priebehu niekoľkých dní,“ doplnil predseda NSK Branislav Becík.
Ako informoval, výlet historickým vláčikom ponúkne účastníkom komentovanú prehliadku mesta Topoľčany. „Súčasťou podujatia je aj vstup do Galérie mesta Topoľčany a návšteva Tribečského múzea vrátane všetkých expozícií a aktuálnych výstav. Verejnosť bude môcť nazrieť aj do železničného depa počas Dňa otvorených dverí,“ uviedli organizátori.
"Prvá jazda retrovlakom sa konala 6. júna na trati Nitra - Zbehy - Radošina. Týmto úsekom mali premávať aj ďalšie vlaky. Kraj však napokon musel nájsť alternatívne trasy. Dôvodom je rozhodnutie správcu železničnej infraštruktúry. Pretože o podujatie bol mimoriadne veľký záujem, NSK v spolupráci s krajskou a oblastnou organizáciou cestovného ruchu pripravili nové spojenia aj nový sprievodný program, aby cestujúci neprišli o svoj letný zážitok,“ povedal podpredseda NSK Jozef Stankovský.
Retrovlak určený predovšetkým cyklistom vyrazí aj v sobotu 15. augusta na trase Nitra - Šurany - Zlaté Moravce - Topoľčianky a späť. Ďalšia jazda na rovnakej trase je naplánovaná na sobotu 26. septembra. „Retrovlak má ľuďom priniesť nevšedný zážitok a zároveň im ukázať miesta, ktoré robia náš kraj výnimočným. Záujem o túto atrakciu podčiarkuje fakt, že všetky tohtoročné jazdy sme vypredali do posledného miesta v priebehu niekoľkých dní,“ doplnil predseda NSK Branislav Becík.