Kraj vysúťažil zhotoviteľa rekonštrukcie budovy v B. Bystrici
Autor TASR
Banská Bystrica 8. augusta (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) už vysúťažil zhotoviteľa rekonštrukcie budovy na Komenského ulici v Banskej Bystrici. Kraj chce budovu využiť na administratívne účely, v rámci projektu sa uchádza o dotáciu z európskych zdrojov. Náklady na obnovu predstavujú viac ako štyri milióny eur. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv (CRZ).
Zmluvu na rekonštrukciu administratívnej budovy na Komenského ulici uzavrel kraj s víťazom verejného obstarávania, spoločnosťou ODU - trade, koncom júna. Náklady na obnovu budovy predstavujú približne 4.186.000 eur s DPH. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy zameranej na podporu energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie vo verejných budovách podal BBSK ešte v máji.
„V súčasnosti prebieha proces hodnotenia a posudzovania predloženej žiadosti. Zároveň už bol v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní vysúťažený zhotoviteľ stavebných prác, čo v prípade schválenia a nadobudnutia účinnosti príspevku umožní okamžitý začiatok realizácie projektu,“ priblížil pre TASR odborný referent pre komunikáciu BBSK Marek Mačica.
Budova na Komenského ulici v minulosti slúžila pre potreby stredného odborného učilišťa, neskôr aj ako dočasné sídlo krajského súdu. V období pandémie ochorenia COVID-19 kraj v objekte zriadil veľkokapacitné očkovacie centrum. Cieľom samosprávneho kraja je objekt využiť pre potreby Úradu BBSK. V súčasnosti sú niektoré odbory a oddelenia úradu v budovách v prenajatých priestoroch, kraj ich chce v budúcnosti sústrediť na jednom mieste.
