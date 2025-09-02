< sekcia Regióny
Kraj vyzval na predloženie ponúk na rekonštrukciu Gymnázia I. Horvátha
Predpokladaná hodnota zákazky je 1.225.256,25 eura bez DPH, v súťaži, v ktorej je hodnotiacim kritériom cena, môžu záujemcovia predložiť ponuky do 23. septembra.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) hľadá zhotoviteľa rekonštrukcie športového areálu v objekte Gymnázia Ivana Horvátha v hlavnom meste. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnili v utorok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Predpokladaná hodnota zákazky je 1.225.256,25 eura bez DPH, v súťaži, v ktorej je hodnotiacim kritériom cena, môžu záujemcovia predložiť ponuky do 23. septembra.
Podľa projektu by malo byť výsledkom rekonštrukcie vytvorenie tréningového futbalového ihriska s rozmermi 90 x 45 metrov s umelým trávnikom, so striedačkami i s osvetlením. Okolo ihriska má vzniknúť atletický ovál so štyrmi dráhami a s tartanovým povrchom, takisto 100-metrová dráha a dráha i doskočisko na skok do diaľky. Pribudnúť má i petangové ihrisko. Rekonštrukcia sa bude týkať aj spevnených plôch či oplotenia.
Predpokladaná hodnota zákazky je 1.225.256,25 eura bez DPH, v súťaži, v ktorej je hodnotiacim kritériom cena, môžu záujemcovia predložiť ponuky do 23. septembra.
Podľa projektu by malo byť výsledkom rekonštrukcie vytvorenie tréningového futbalového ihriska s rozmermi 90 x 45 metrov s umelým trávnikom, so striedačkami i s osvetlením. Okolo ihriska má vzniknúť atletický ovál so štyrmi dráhami a s tartanovým povrchom, takisto 100-metrová dráha a dráha i doskočisko na skok do diaľky. Pribudnúť má i petangové ihrisko. Rekonštrukcia sa bude týkať aj spevnených plôch či oplotenia.