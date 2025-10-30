< sekcia Regióny
Kraj začal s obnovou batériovej bašty na Trenčianskom hrade
Výška investície predstavuje takmer 700.000 eur, z čoho 542.000 eur pokryjú zdroje z Programu Slovensko, zvyšok dofinancuje TSK z vlastného rozpočtu.
Autor TASR
Trenčín 30. októbra (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) začal obnovu batériovej bašty na Trenčianskom hrade, známej ako Kavalier. Torzá obnažených múrov ranobarokovej batériovej bašty z druhej polovice 17. storočia sa vďaka rekonštrukcii opäť stanú výrazným prvkom dolného nádvoria. Informovala o tom Patrícia Mutňanská z komunikačného oddelenia Úradu TSK.
„Realizácia by mala byť dokončená v auguste budúceho roka. Budeme sa však snažiť, aby zhotoviteľ odovzdal stavbu skôr. Táto rekonštrukcia žiadnym spôsobom neovplyvní realizáciu ďalších projektov, ktoré sú naplánované v priestoroch hradu v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry 2026,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška.
Podľa riaditeľa Trenčianskeho múzea v Trenčíne Petra Martiniska Kavalier po obnove svoj pôvodný význam stratí. Na vrch Kavaliera už neumiestnia delá, ale chcú tam realizovať rôzne workshopy či divadielka. Objekt obnovia, no už nebude mať vojenský význam, ale edukačný a náučný. Stavebné práce prinesú na hrade obmedzenia.
„Snažíme sa, aby došlo k čo najmenšiemu obmedzeniu komfortu návštevníkov, no i napriek tomu musíme pre navážanie materiálu na zásyp pristúpiť od 3. novembra počas pracovných dní k uzatvoreniu vstupu do hradu kvôli bezpečnosti. Predpokladáme, že navážanie materiálu bude trvať asi šesť týždňov. Počas novembra bude teda hrad pre návštevníkov prístupný len cez víkendy,“ doplnil riaditeľ s tým, že od polovice decembra tieto obmedzenia už nebudú platiť.
