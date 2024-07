Kraj začal s obnovou cesty medzi Malým Bielom a Novou Dedinkou

Bratislava 18. júla (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) začal tento týždeň s rekonštrukciou úseku cesty III/1062 Malý Biel - Veľký Biel - Nová Dedinka. Práce si vyžiadajú dočasné dopravné obmedzenia, v obmedzenom režime budú fungovať aj niektoré linky verejnej dopravy. Ukončenie prác je odhadované do štyroch mesiacov. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



S úplnou uzáverou cesty treba počítať od 20. júla do 1. augusta, a to v úseku od železničného priecestia po začiatok obce Nová Dedinka. Obchádzková trasa povedie po cestách I/61, I/62, II/503 a III/1065. Avšak od 18. júla do 13. augusta treba zároveň počítať s čiastočnou uzáverou cesty v úseku od kruhovej križovatky po začiatok obce Veľký Biel.



V obmedzenom režime budú fungovať aj niektoré linky verejnej dopravy. Linka 729 nebude premávať cez Veľký Biel, medzi zastávkami Senec, Bratislavská a Nová Dedinka, Športová bude premávať obchádzkovou trasou. Obsluhu Veľkého Bielu zabezpečí odklon vybraných spojov linky 632 v smere do Bratislavy, ktoré budú zachádzať cez túto obec.



Náhradná okružná linka 728 premávajúca po trase Senec, Aut. stanica - Veľký Biel, Malý Biel - Veľký Biel, Pošta - Senec, Aut. stanica bude obsluhovať všetky zastávky na trase. Zastávka Senec, Správa ciest bude obsluhovaná len v smere zo Senca. Zastávky Veľký Biel, Žel. stanica a Nová Dedinka, Jabloňová nebudú počas výluky obsluhované.