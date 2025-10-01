Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kraj začal s opravou mosta na ceste medzi Sencom a Hrubým Šúrom

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Vodičov požiadala o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.

Autor TASR
Senec/Hrubý Šúr 1. októbra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) začal v stredu s opravou mosta na Šamorínskej ulici, ktorý je súčasťou cesty medzi Sencom a Hrubým Šúrom. „Stavebné práce budú nateraz prebiehať vedľa mosta, teda mimo vozovky, a úplne bez obmedzenia dopravy,“ informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.

Dodala, že od piatka 10. októbra budú stavebné práce realizované aj v miestach krajníc na vozovke, a to počas čiastočnej uzávery cesty. „Zachová sa obojsmerná doprava v zúžených jazdných pruhoch na moste,“ priblížila.

Vodičov požiadala o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.
