Kraj začal s rekonštrukciou cesty smerom na Štrbské Pleso
Obnovia sa dva úseky v celkovej dĺžke 3,1 kilometra.
Autor TASR
Štrba 13. novembra (TASR) - Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja začala v týchto dňoch s modernizáciou cesty II. triedy medzi Tatranskou Štrbou a Štrbským Plesom. Podpredseda kraja Štefan Bieľak informoval, že sa obnovia dva úseky v celkovej dĺžke 3,1 kilometra.
„Rekonštrukcia cesty bude prebiehať v dvoch etapách. V rámci aktuálne prebiehajúcej 1. etapy sa bude asfaltovať prieťah Tatranskej Štrby v dĺžke 1,3 kilometra. Súčasťou tejto etapy je aj vybudovanie novej autobusovej zastávky a prístupových chodníkov. V danom úseku žiadame najmä vodičov, ale aj cestujúcich o trpezlivosť a maximálnu ohľaduplnosť, keďže táto rekonštrukcia prebieha za plnej premávky,“ upozornil Bieľak.
Druhý „horný“ úsek od Cesty slobody smerom nadol do Tatranskej Štrby v dĺžke približne 1,8 kilometra sa bude komplexne rekonštruovať na jar budúceho roka. Stavebné práce realizuje firma Metrostav a ich súčasťou je aj výmena podložia cestnej komunikácie.
„Táto rekonštrukcia je financovaná v rámci Integrovanej územnej stratégie PSK - zo zdrojov Európskej únie (85 %), zo štátneho rozpočtu (sedem percent) a z rozpočtu PSK (osem percent). Celkové výdavky sú zazmluvnené na viac ako 1,9 milióna eur s DPH,“ dodal Bieľak.
Obec Štrba v uplynulých dňoch vybudovala aj nasvietenie priechodu pre chodcov pri uvedenej novej zastávke. Na jar budúceho roka zároveň zabezpečí aj osadenie prístrešku pre cestujúcich. Bude rovnaké, aké je už v súčasnosti vybudované na protiľahlej zastávke.
