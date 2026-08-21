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Kraj začal s výmenou okien na budove Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne
Zhotoviteľ má výmenu okien dokončiť do konca tohto kalendárneho roka. Stavebné práce tak budú prebiehať aj po skončení prázdnin.
Autor TASR
Trenčín 21. augusta (TASR) - Zvýšenie energetickej efektívnosti a skvalitnenie vzdelávacieho i pracovného prostredia prinesie výmena okien na historickej budove Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) ako zriaďovateľ do výmeny investuje takmer 750.000 eur. Informoval o tom predseda TSK Jaroslav Baška.
„Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne je jedna z najväčších stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Jeho okná na objekte A sme plánovali vymeniť už dlhšie, avšak ide o pamiatkovo chránenú budovu, a preto sme na základe požiadaviek pamiatkového úradu museli niekoľkokrát meniť projektové dokumentácie. Bolo ťažké zlúčiť súčasné technické normy s týmito požiadavkami, ale podarilo sa,” povedal Baška.
Zhotoviteľ má výmenu okien dokončiť do konca tohto kalendárneho roka. Stavebné práce tak budú prebiehať aj po skončení prázdnin.
„Vyučovanie budeme podľa potreby presúvať do iných tried, aby bol priebeh rekonštrukcie pre školu čo najmenej rušivý. Rekonštrukcia prinesie vyššiu kvalitu prostredia nielen pre našich zamestnancov a študentov, ale aj všetkých návštevníkov školy. Gymnázium využívajú rôzne krúžky či folklórny súbor Trenčan, takže aktivity v škole pokračujú aj v popoludňajších hodinách,” priblížila riaditeľka gymnázia Mária Tinková.
„Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne je jedna z najväčších stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Jeho okná na objekte A sme plánovali vymeniť už dlhšie, avšak ide o pamiatkovo chránenú budovu, a preto sme na základe požiadaviek pamiatkového úradu museli niekoľkokrát meniť projektové dokumentácie. Bolo ťažké zlúčiť súčasné technické normy s týmito požiadavkami, ale podarilo sa,” povedal Baška.
Zhotoviteľ má výmenu okien dokončiť do konca tohto kalendárneho roka. Stavebné práce tak budú prebiehať aj po skončení prázdnin.
„Vyučovanie budeme podľa potreby presúvať do iných tried, aby bol priebeh rekonštrukcie pre školu čo najmenej rušivý. Rekonštrukcia prinesie vyššiu kvalitu prostredia nielen pre našich zamestnancov a študentov, ale aj všetkých návštevníkov školy. Gymnázium využívajú rôzne krúžky či folklórny súbor Trenčan, takže aktivity v škole pokračujú aj v popoludňajších hodinách,” priblížila riaditeľka gymnázia Mária Tinková.