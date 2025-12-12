< sekcia Regióny
Kraj začal výstavbu promenády na Zemplínskej šírave za 3,1 milióna eur
Zemplínska šírava má podľa predsedu KSK Rastislava Trnku potenciál, ktorý sa postupne rozvíja aj vďaka podpore z grantového programu Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus.
Autor TASR
Kaluža 12. decembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) odštartoval výstavbu promenády na Zemplínskej šírave s investíciou 3,1 milióna eur. Lávka pre peších nad hladinou vodnej nádrže predstavuje podľa kraja najväčšiu investíciu do cestovného ruchu na Zemplínskej šírave v aktuálnom strategickom období.
KSK informoval, že nová pešia promenáda s dĺžkou 1,3 kilometra prepojí obľúbené rekreačné strediská Kaluža a Klokočov a povedie od hotela Glamour až po Thermalpark Šírava. Výstavbu financuje kraj z vlastného rozpočtu prostredníctvom svojej organizácie Development KSK. Hotová by mala byť v lete v roku 2027.
Zemplínska šírava má podľa predsedu KSK Rastislava Trnku potenciál, ktorý sa postupne rozvíja aj vďaka podpore z grantového programu Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus. „Stačí sa obhliadnuť do posledného obdobia - po 30 rokoch sme na hladinu Šíravy vrátili turistickú loď, podporili sme aj vybudovanie sauny či vyhliadkovej veže. Investujeme tiež do infraštruktúry pri Vinianskom jazere - spomeniem vodný vlek alebo wellness pod hviezdami. Teraz vďaka financiám zo župnej kasy staviame pešiu promenádu a prepojíme dve turistické ohniská, čo umožní výmenu návštevníkov a podporí rozvoj cestovného ruchu,“ uviedol.
Promenáda s bezbariérovým prístupom kopíruje prirodzenú líniu pobrežia a jej dominantným prvkom bude oblúková lávka ponad vodnú hladinu. Promenáda nebude len komunikačnou spojnicou medzi dvomi centrami cestovného ruchu, ale sama sa stane zásadnou návštevníckou atrakciou a impulzom na vznik nadväzujúcich služieb a zážitkov v širšom území.
Projekt patrí podľa KSK medzi najkomplexnejšie verejné investície do cestovného ruchu na Slovensku. Proces predĺžili najmä rozsiahle povoľovacie konania, vysoké nároky na technické riešenie nadvodnej časti stavby a nevyhnutné prepracovanie projektovej dokumentácie podľa aktuálnych noriem a cien.
