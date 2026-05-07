Kraj začína rekonštruovať most vo Veľkých Ludinciach
Autor TASR
Veľké Ludince 7. mája (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) začína v týchto dňoch s rekonštrukciou mosta vo Veľkých Ludinciach v Levickom okrese. Ako informoval, prestavba premostenia na ceste II/588 sa začne 11. mája a potrvá do začiatku letných prázdnin.
Premostenie nad odvodňovacím kanálom priamo v obci bolo postavené ešte v roku 1938 a podľa poslednej prehliadky je zaradené do VI. stupňa, čo predstavuje veľmi zlý stavebno-technický stav. Existujúci mostný objekt bude preto úplne odstránený a na jeho mieste postaví zhotoviteľ nový most.
Pri výstavbe sa upraví a spevní podložie, vybudujú sa nové opory mosta a jeho nosná časť. „Súčasťou budú aj nové rímsy mosta so zábradlím pre väčšiu bezpečnosť. Pod mostom sa zároveň spevní dno kanála betónovou dlažbou a upraví sa aj jeho smerovanie popri krajskej ceste. Kraj investuje do projektu takmer 187.000 eur,“ priblížil predseda NSK Branislav Becík.
Ako doplnil, cesta II/588 priamo v obci Veľké Ludince bude počas prestavby mosta uzavretá. „Počas výstavby bude osobná aj nákladná doprava vedená po obchádzkovej trase po existujúcich cestách druhej a tretej triedy v trase Svodín - Veľké Ludince - Kuraľany - Farná a späť na cestu II/588. V tomto čase sa súbežne realizuje aj prestavba mosta za obcou Farná (okres Levice), ktorá si taktiež vyžiadala uzatvorenie cesty II/588 v smere od Farnej na Veľké Ludince,“ doplnil NSK.
