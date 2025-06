Kraj začína s prestavbou mosta v obci Dúbrava za vyše 162.000 eur

Dúbrava 17. júna (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) začína s kompletnou prestavbou mosta v obci Dúbrava v okrese Liptovský Mikuláš za 162.090,85 eura. Most ponad potok Dúbravka, nachádzajúci sa priamo v intraviláne obce Dúbrava, je vo veľmi zlom stavebno-technickom stave. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



Po rekonštrukcii bude most tvoriť päť prefabrikovaných rámových dielcov, ktoré budú osadené na novej spodnej stavbe. Súčasťou budú aj nové čelá a nový mostný zvršok, s návrhom nových mostných záverov a nového odvodnenia. Most bude rozšírený o obojstranný chodník pre chodcov, čo značne zvýši ich bezpečnosť a zároveň zlepší prejazdnosť vozidiel.



„Most už rekonštrukciu nutne potreboval. Voda dlhodobo preniká k nosnej konštrukcii, dôsledkom čoho dochádza k rozpadu betónu, vzniku trhlín a dlhodobej korózii výstuže. Navyše spodná stavba je podmývaná vodným tokom, čo značne prispieva k celkovej degradácii mosta a ohrozuje jeho statiku,“ spresnila riaditeľka odboru dopravy ŽSK Gabriela Tisoňová.



Stavebné práce budú trvať štyri mesiace, ukončené by mali byť do začiatku zimného obdobia. Počas výstavby bude premávka dočasne odklonená na miestne cesty v obci Dúbrava.



„Most sa nachádza na prístupovej komunikácii do obce a prepája ju so susednými obcami. Z toho dôvodu ide o nevyhnutnú investíciu, ktorá prispeje k zvýšeniu bezpečnosti a kvality života miestnych obyvateľov. Zrekonštruovaný most s novým zvrškom a širšou vozovkou zlepší bezpečnosť, komfort dopravy a dostupnosť obce Dúbrava. ŽSK týmto projektom pokračuje v systematickej obnove mostov a ciest naprieč regiónmi, s cieľom zabezpečiť bezpečnú a plynulú dopravu aj v menších obciach,“ dodala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.