< sekcia Regióny
Kraj začne opravovať križovatku vo Viničnom, bude mať semafory
Práce by sa mali skončiť do konca októbra.
Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) začína od utorka 16. septembra s úpravou križovatky v obci Viničné. Po rekonštrukcii bude križovatka riadená svetelnou signalizáciou. Informuje o tom Bratislavský samosprávny kraj.
„Súčasťou prác bude aj rozšírenie vozovky a zriadenie odbočovacieho pruhu, vybudovanie dopravného ostrovčeka na usmernenie dopravy a ochranu chodcov, ako aj obnova povrchu vozovky,“ spresnila hovorkyňa samosprávneho kraja Lucia Forman.
Práce by sa mali podľa jej slov skončiť do konca októbra.
„Súčasťou prác bude aj rozšírenie vozovky a zriadenie odbočovacieho pruhu, vybudovanie dopravného ostrovčeka na usmernenie dopravy a ochranu chodcov, ako aj obnova povrchu vozovky,“ spresnila hovorkyňa samosprávneho kraja Lucia Forman.
Práce by sa mali podľa jej slov skončiť do konca októbra.