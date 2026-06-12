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Kraj začne rekonštrukciu mosta v Jarnej, dopravu obmedzí uzávera

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Počas prác bude doprava vedená po obchádzkovej trase cez Cífer dlhej približne 4,5 kilometra.

Autor TASR
Cífer 12. júna (TASR) - Cesta tretej triedy v miestnej časti Jarná v obci Cífer v okrese Trnava bude od pondelka (15. 6.) od 8.00 h úplne uzavretá. Stane sa tak z dôvodu, že Trnavský samosprávny kraj (TTSK) začne s prácami na rekonštrukcii mosta cez potok Gidra. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.

Počas prác bude doprava vedená po obchádzkovej trase cez Cífer dlhej približne 4,5 kilometra. Pre peších a cyklistov bude zriadená dočasná drevená lávka. Rekonštrukcia zahŕňa výstavbu novej spodnej stavby mosta, nosnej konštrukcie, krídiel, odvodnenia a ďalších konštrukčných prvkov.

Most podľa výsledkov odbornej prehliadky zaradili do kategórie havarijných mostov. „Rekonštrukciou odstránime riziká, zvýšime plynulosť dopravy a zabezpečíme kvalitnejšie spojenie pre miestnych obyvateľov aj návštevníkov regiónu,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.

Predpokladané ukončenie rekonštrukcie je v decembri. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Služby Cífer, vysúťažená cena diela presahuje 500.000 eur.
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