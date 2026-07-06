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Kraj začne s rekonštrukciou cesty II/121 v obci Most pri Bratislave
Súčasťou projektu je aj úprava križovatky cesty II/121 s miestnou komunikáciou Pri Tureckom kopci.
Autor TASR
Bratislava 6. júla (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) začne v stredu (8. 7.) s rekonštrukciou cesty II/121 v intraviláne obce Most pri Bratislave. Obnovou má prejsť úsek cesty v dĺžke takmer 1,5 kilometra. Práce by mali trvať dva mesiace a vyžiadajú si čiastočnú uzáveru. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.
„Most pri Bratislave patrí medzi dopravne veľmi zaťažené obce, preto sme projekt pripravili tak, aby okrem nového povrchu priniesol aj bezpečnejšie riešenie problematickej križovatky,“ skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.
Súčasťou projektu je teda aj úprava križovatky cesty II/121 s miestnou komunikáciou Pri Tureckom kopci. Pre zvýšenie bezpečnosti a lepšiu prehľadnosť odstránia existujúci spomaľovací ostrovček a upravia asfaltovú vozovku v dĺžke približne 65 metrov. Cieľom je znížiť riziko vzniku kolíznych situácií.
Stavebné práce budú pre vysokú intenzitu dopravy realizované etapovito, v polovičnom profile cesty za čiastočnej uzávery. BSK v zároveň prosí vodičov o zvýšenú pozornosť, trpezlivosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.
„Most pri Bratislave patrí medzi dopravne veľmi zaťažené obce, preto sme projekt pripravili tak, aby okrem nového povrchu priniesol aj bezpečnejšie riešenie problematickej križovatky,“ skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.
Súčasťou projektu je teda aj úprava križovatky cesty II/121 s miestnou komunikáciou Pri Tureckom kopci. Pre zvýšenie bezpečnosti a lepšiu prehľadnosť odstránia existujúci spomaľovací ostrovček a upravia asfaltovú vozovku v dĺžke približne 65 metrov. Cieľom je znížiť riziko vzniku kolíznych situácií.
Stavebné práce budú pre vysokú intenzitu dopravy realizované etapovito, v polovičnom profile cesty za čiastočnej uzávery. BSK v zároveň prosí vodičov o zvýšenú pozornosť, trpezlivosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.