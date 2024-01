Kraj: Záujem o strednú školu v Poltári sa medziročne znížil

Banská Bystrica 25. januára (TASR) - Záujem o Spojenú školu v Poltári v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) sa medziročne znížil o takmer tri percentá. Je to aj napriek tomu, že počas školského roka 2022/2023 na ňu prestúpilo šesť žiakov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Dodala, že z denného štúdia však počas uplynulého školského roka 11 žiakov odišlo. Buď prestúpili na inú školu, odišli do zahraničia, alebo zanechali štúdium z rodinných dôvodov. Podľa hovorkyne o štúdium na Spojenej škole v Poltári v prijímacom konaní na školský rok 2022/2023 prejavilo záujem 101 žiakov. Informovala, že v školskom roku 2023/2024 to bolo 93 uchádzačov. V súčasnom roku do prvých ročníkov zapísali 53 žiakov. "Z toho do trojročných učebných odborov 28 žiakov a do dvojročných 25," spresnila. Aktuálny počet žiakov k 31. decembru minulého roka je v tomto školskom roku 177.



Spojená škola v Poltári píše svoju históriu od roku 1959. Je výchovno-vzdelávacou inštitúciou, ktorá zabezpečuje výučbu pre absolventov základných škôl, ktorí majú záujem vzdelávať sa v poľnohospodárskych, potravinárskych, lesníckych a sklárskych odboroch.