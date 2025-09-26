< sekcia Regióny
Kraj zmodernizoval paliatívne oddelenie v Trstenej
Na Slovensku sú štyri paliatívne oddelenia a z toho sa práve dve nachádzajú v nemocniciach ŽSK.
Autor TASR
Trstená 26. septembra (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) zmodernizoval a rozšíril paliatívne oddelenie v Hornooravskej nemocnici s poliklinikou (HNsP) v Trstenej. Projekt bol financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR v hodnote 416.686,52 eura. Ako uviedla v piatok na otvorení oddelenia predsedníčka ŽSK Erika Jurinová, je dôležité, aby ľudia v terminálnom štádiu vedeli s dôstojnosťou odísť z tohto sveta a zároveň aby im bola poskytnutá maximálna úľava pri problémoch, ktoré súvisia s ich ochoreniami.
Na Slovensku sú štyri paliatívne oddelenia a z toho sa práve dve nachádzajú v nemocniciach ŽSK. „Ministerstvo sa veľmi teší tomu, že sa podarilo zrekonštruovať oddelenie paliatívnej medicíny tu, na Orave. Ja som veľmi rád, že práve Orava má dve nemocnice, ktoré sú zaradené do druhej úrovne nemocníc,“ uviedol štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Ladislav Slobodník.
Investícia umožnila vznik dvoch nových dvojposteľových izieb so spoločným hygienickým vybavením, tiež zahŕňala nákup nového nábytku, infúznej pumpy, inhalačného prístroja, žiaričov či prístroja na vysokotónovú elektroterapiu. Súčasťou nového vybavenia sú aj zdviháky a vozíky na jednoduchšiu manipuláciu s pacientmi. Na oddelení vznikli aj oddychové priestory pre personál.
Lôžkovú kapacitu paliatívneho oddelenia navýšili na 21 lôžok s tým, že každá izba má svoje sociálne zariadenie. „Do budúcna chceme upraviť oddelenie pre dlhodobo chorých a veľká investícia a výzva nás čaká na budovanie magnetickej rezonancie, ktorá v nemocnici veľmi chýba. Samozrejme, je aj našou snahou zriadiť ortopedické oddelenie, hlavne čo sa týka výmeny bedrových a kolenných kĺbov,“ doplnil riaditeľ nemocnice Marian Tholt.
