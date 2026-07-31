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Kraj zmodernizuje za 4,5 milióna eur dielne SPŠ v Dubnici nad Váhom
Kvalitné odborné vzdelávanie podľa nej vyžaduje moderné školské priestory a technológie, ktoré dokážu reagovať na požiadavky súčasného priemyslu a pripraviť tak kvalifikovaných nových odborníkov.
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 31. júla (TASR) - Špičkové materiálno-technické vybavenie, zvýšenie energetickej efektívnosti objektu a kvalitnejšie podmienky pre praktické vyučovanie prinesie modernizácia dielní Strednej priemyselnej školy (SPŠ) v Dubnici nad Váhom za 4,5 milióna eur. Informovala o tom Patrícia Mutňanská z komunikačného oddelenia Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).
Kvalitné odborné vzdelávanie podľa nej vyžaduje moderné školské priestory a technológie, ktoré dokážu reagovať na požiadavky súčasného priemyslu a pripraviť tak kvalifikovaných nových odborníkov. Aj preto sa TSK pustil do projektu modernizácie strojárskych dielní na jednej zo svojich najšpičkovejších škôl, ktorá sa v hodnotení inštitútu INEKO aktuálne nachádza na piatom mieste medzi najlepšími strednými odbornými školami na Slovensku.
„SPŠ v Dubnici nad Váhom má dlhoročnú tradíciu, dielne sú jej súčasťou od nepamäti. A keďže patrí medzi stredné školy s výbornými výsledkami, každoročne o ňu počas prijímacích skúšok prejavuje záujem veľké množstvo žiakov. Som presvedčený, že moderné priestory a vybavenie dielní ešte viac podporia jej ďalší rozvoj. Ide o projekt, ktorý škole prinesie úplne nové podmienky pre praktické vzdelávanie,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška
Ako dodal, projekt získal financie z Programu Slovensko vo výške presahujúcej 4,1 milióna eur, 360.000 eur dofinancuje kraj z vlastného rozpočtu.
Komplexnou obnovou prejdú všetky dielenské priestory, vymení sa elektroinštalácia, rozvody vody, vykurovania i vzduchotechniky. Súčasťou stavebných úprav bude aj zateplenie fasády a strechy či výmena okien a dverí. Strojárske dielne získajú po modernizácii aj bezbariérový prístup. Okrem stavebných úprav sa v rámci projektu výrazne zmodernizuje tiež samotné vybavenie.
Modernizované dielne nie sú jedinou novinkou na dubnickej priemyslovke. Od školského roka 2027/2028 bude ako jedna z dvoch škôl na Slovensku experimentálne overovať nový študijný odbor prevádzka jadrových zariadení.
Kvalitné odborné vzdelávanie podľa nej vyžaduje moderné školské priestory a technológie, ktoré dokážu reagovať na požiadavky súčasného priemyslu a pripraviť tak kvalifikovaných nových odborníkov. Aj preto sa TSK pustil do projektu modernizácie strojárskych dielní na jednej zo svojich najšpičkovejších škôl, ktorá sa v hodnotení inštitútu INEKO aktuálne nachádza na piatom mieste medzi najlepšími strednými odbornými školami na Slovensku.
„SPŠ v Dubnici nad Váhom má dlhoročnú tradíciu, dielne sú jej súčasťou od nepamäti. A keďže patrí medzi stredné školy s výbornými výsledkami, každoročne o ňu počas prijímacích skúšok prejavuje záujem veľké množstvo žiakov. Som presvedčený, že moderné priestory a vybavenie dielní ešte viac podporia jej ďalší rozvoj. Ide o projekt, ktorý škole prinesie úplne nové podmienky pre praktické vzdelávanie,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška
Ako dodal, projekt získal financie z Programu Slovensko vo výške presahujúcej 4,1 milióna eur, 360.000 eur dofinancuje kraj z vlastného rozpočtu.
Komplexnou obnovou prejdú všetky dielenské priestory, vymení sa elektroinštalácia, rozvody vody, vykurovania i vzduchotechniky. Súčasťou stavebných úprav bude aj zateplenie fasády a strechy či výmena okien a dverí. Strojárske dielne získajú po modernizácii aj bezbariérový prístup. Okrem stavebných úprav sa v rámci projektu výrazne zmodernizuje tiež samotné vybavenie.
Modernizované dielne nie sú jedinou novinkou na dubnickej priemyslovke. Od školského roka 2027/2028 bude ako jedna z dvoch škôl na Slovensku experimentálne overovať nový študijný odbor prevádzka jadrových zariadení.