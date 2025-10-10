< sekcia Regióny
Kraj zrekonštruoval budovu ZSS Pod Skalkou Kremnica
Projekt bol financovaný z Plánu obnovy a odolnosti v hodnote takmer 748.000 eur a z vlastných zdrojov BBSK vo výške viac ako 109.000 eur.
Autor TASR
Kremnica 10. októbra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) zrekonštruoval v uplynulom období budovu Zariadenia sociálnych služieb (ZSS) Pod Skalkou Kremnica. Cieľom obnovy bolo zníženie energetickej náročnosti objektu, v modernizácii zariadenia chce kraj pokračovať aj v budúcnosti. Pre TASR to uviedla Vanesa Čierna, odborná referentka pre komunikáciu BBSK.
Ako priblížila, v rámci projektu zrekonštruovali strechu zariadenia, budovu zateplili a zriadili aj novú kotolňu s novými technológiami. „Prebehla tiež rekonštrukcia elektroinštalácie zásuvkového obvodu,“ podotkla Čierna s tým, že vďaka týmto prácam sa budova zhodnotila a v budúcnosti bude menej energeticky náročná.
Projekt bol financovaný z Plánu obnovy a odolnosti v hodnote takmer 748.000 eur a z vlastných zdrojov BBSK vo výške viac ako 109.000 eur. V obnove zariadenia chce kraj pokračovať, v budúcich rokoch chcú opraviť strop na druhom nadzemnom podlaží, pripraviť projektovú dokumentácie a zrealizovať bezbariérový exteriér či opraviť podlahy.
ZSS Pod Skalkou sa nachádza v podhorskej oblasti na okraji mesta Kremnica. Celková kapacita zariadenia je 34 klientov, z toho 26 v Zariadení pre seniorov a osem v Domove sociálnych služieb.
