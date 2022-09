Kraj zrekonštruuje DSS Jasanima v Rožňave za viac ako 1,9 milióna eur

Rožňava 13. septembra (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) zrekonštruuje Domov sociálnych služieb (DSS) Jasanima v Rožňave, práce zamerané na zvýšenie energetickej efektívnosti objektu zariadenia budú stáť viac ako 1,9 milióna eur. Rekonštrukcia sa začne v pondelok (19. 9.) a trvať by mala do polovice februára 2023. Pre TASR to uviedol hovorca KSK Michal Hudák.



Projekt zvýšenia energetickej efektívnosti DSS spočíva najmä v zateplení fasády, strechy a interiérových stropov, výmeny okien a vchodových dverí. "Súčasťou prác budú aj interiérové úpravy, a to výmena podlahových krytín na chodbách troch podlaží v ubytovacej časti a na izbách prijímateľov sociálnych služieb, prestavba troch sociálnych zariadení, v ktorých budú odstránené architektonické bariéry pre umožnenie pohybu imobilných občanov," doplnil Michal.



V priestoroch DSS bude počas nasledujúcich mesiacov zrealizovaná i nová vzduchotechnika. Vymenené budú aj stropné svietidlá, a tiež dva výťahy, ktoré sú podľa kraja už opotrebované. Práce za vyše 1,9 milióna eur plánuje KSK financovať z úverových zdrojov z Európskej investičnej banky.



Rekonštrukcia DSS s kapacitou pre 83 prijímateľov sociálnych služieb sa bude realizovať za plnej prevádzky. V trojpodlažnom objekte sa budú interiérové stavebné práce vykonávať vždy len na jednom podlaží a klienti zariadenia budú počas prác presťahovaní do zvyšných poschodí, v ktorých sa v tom čase rekonštruovať nebude.



"Na ubytovanie budú dočasne prispôsobené terapeutické miestnosti, spoločenská miestnosť, a tiež bude zvýšená početnosť lôžok na jednotlivých izbách. Kancelárie odborných zamestnancov budú dočasne presťahované do spoločenskej miestnosti na prízemí budovy," uviedol Hudák.



Realizácia projektu má podľa KSK priniesť zvýšenie kvality života klientom zariadenia a najmä ekonomickú úsporu v oblasti energií. Presné údaje o úspore budú známe až po vydaní energetického certifikátu po kolaudačnom konaní.