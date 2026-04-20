Kraj zrekonštruuje internát SOŠ agrotechnickej v Topoľčanoch
Úspešný uchádzač zmodernizuje budovu internátu za 1.209.213,95 eura s DPH.
Autor TASR
Topoľčany 20. apríla (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pripravuje rekonštrukciu internátu Strednej odbornej školy agrotechnickej v Topoľčanoch. NSK už ukončil verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. Ako sa uvádza vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), úspešný uchádzač zmodernizuje budovu internátu za 1.209.213,95 eura s DPH.
„Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia vnútorných priestorov objektu,“ konštatuje sa vo vestníku.
Projekt zahŕňa stavebné práce, modernizáciu elektroinštalácie i zdravotechniky. „Súčasťou prác je aj rekonštrukcia ústredného kúrenia, inštalácia podláh, povrchové úpravy, dodanie stolárskych a kovových konštrukcií i debarierizačné úpravy,“ uvádza sa v opise zákazky.
