Kraj zrekonštruuje most medzi Kolárovom a Kameničnou za 790.000 eur
Most medzi Kolárovom a Kameničnou bol postavený v roku 1947. Jeho technický stav si vyžaduje komplexnú obnovu.
Autor TASR
Kolárovo 8. apríla (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) spúšťa prestavbu frekventovaného mosta na juhu kraja medzi Kolárovom a Kameničnou. Rekonštrukcia premostenia nad odvodňovacím kanálom na ceste II/573 bude trvať približne osem mesiacov. Za opravu mosta zaplatí kraj takmer 790.000 eur, informoval predseda NSK Branislav Becík.
Most medzi Kolárovom a Kameničnou bol postavený v roku 1947. Jeho technický stav si vyžaduje komplexnú obnovu. Počas prác dôjde k odstráneniu častí pôvodného mosta vrátane zábradlí, asfaltových vrstiev, ríms, nosnej konštrukcie, úložných prahov a časti oboch opôr.
Založenie mosta zostane zachované, no vzhľadom na jeho rozšírenie bude potrebné doplniť základovú konštrukciu pod novou časťou. „Následne vybudujeme nové časti opôr, úložné prahy a novú železobetónovú dosku. Mostný objekt bude tvoriť rámovú konštrukciu,“ priblížil priebeh prác Matej Takáč z Odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu NSK.
Celková dĺžka stavebných úprav vrátane mosta dosiahne približne 65 metrov. Na zachovaných častiach mosta sa vykoná sanácia, osadí sa nové zábradlové zvodidlo a cestné zvodidlá pred mostom aj za ním. Projekt zahŕňa aj obnovu dopravného značenia a úpravu koryta odvodňovacieho kanála, ktoré bude prečistené a spevnené.
Počas prestavby bude most prejazdný v jednom jazdnom pruhu. Doprava bude riadená prenosným dopravným značením. Nevyhnutná bude úplná uzávera komunikácie smerom na osadu Lohot, kde kraj zároveň zrekonštruuje aj samotnú odbočku (križovatku) v tejto časti.
Most medzi Kolárovom a Kameničnou bol postavený v roku 1947. Jeho technický stav si vyžaduje komplexnú obnovu. Počas prác dôjde k odstráneniu častí pôvodného mosta vrátane zábradlí, asfaltových vrstiev, ríms, nosnej konštrukcie, úložných prahov a časti oboch opôr.
Založenie mosta zostane zachované, no vzhľadom na jeho rozšírenie bude potrebné doplniť základovú konštrukciu pod novou časťou. „Následne vybudujeme nové časti opôr, úložné prahy a novú železobetónovú dosku. Mostný objekt bude tvoriť rámovú konštrukciu,“ priblížil priebeh prác Matej Takáč z Odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu NSK.
Celková dĺžka stavebných úprav vrátane mosta dosiahne približne 65 metrov. Na zachovaných častiach mosta sa vykoná sanácia, osadí sa nové zábradlové zvodidlo a cestné zvodidlá pred mostom aj za ním. Projekt zahŕňa aj obnovu dopravného značenia a úpravu koryta odvodňovacieho kanála, ktoré bude prečistené a spevnené.
Počas prestavby bude most prejazdný v jednom jazdnom pruhu. Doprava bude riadená prenosným dopravným značením. Nevyhnutná bude úplná uzávera komunikácie smerom na osadu Lohot, kde kraj zároveň zrekonštruuje aj samotnú odbočku (križovatku) v tejto časti.