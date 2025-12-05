< sekcia Regióny
Kraj zrekonštruuje športový areál na SOŠ veterinárnej v Nitre
Autor TASR
Nitra 5. decembra (TASR) - Športový areál Strednej odbornej školy (SOŠ) veterinárnej v Nitre prejde rekonštrukciou. Nitriansky samosprávny kraj (NSK) získal na projekt financie zo zdrojov Európskej únie. NSK už ukončil verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. Ako sa uvádza vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, predpokladaná cena zákazky je 258.009,90 eura.
Víťazom verejného obstarávania sa stala firma, ktorá projekt zrealizuje za 243.269,89 eura. Súčasťou stavebných prác bude multifunkčné ihrisko, na ktorom bude možné hrať minifutbal, hádzanú, basketbal, volejbal a nohejbal. Jeho súčasťou bude aj tribúna pre divákov a ďalšia infraštruktúra. Projekt počíta aj s atletickou dráhou.
