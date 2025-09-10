< sekcia Regióny
Kraj zrekonštruuje Strednú odbornú školu obchodu a služieb v Prievidzi
Súčasťou projektu sú stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných priestorov hlavnej budovy A a prestavba objektu bývalej aranžovne na školské dielne pre gastronomické odbory.
Autor TASR
Prievidza 10. septembra (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) zabezpečí čiastočnú rekonštrukciu Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Prievidzi. Dodávateľov stavebných prác vybral cez verejnú súťaž.
Súčasťou projektu sú stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných priestorov hlavnej budovy A a prestavba objektu bývalej aranžovne na školské dielne pre gastronomické odbory.
Dodávateľom časti stavebných prác bude spoločnosť Novosedlík so sídlom v Nitre, cena za rekonštrukciu objektu A je v zmysle zmluvy o dielo 2.058.484,37 eura. Prestavbu aranžovne na školské dielne a prepojenie objektu s pavilónom C zabezpečí firma SOAR sk so sídlom v Žiline za 590.729,38 eura. Zmluvu o dielo s nimi TSK uzatvoril koncom augusta.
Investíciu bude krajská samospráva financovať z Fondu na spravodlivú transformáciu, okrem rekonštrukcie sa bude týkať aj modernizácie odborného vzdelávania. „Projekt počíta i s obstaraním a modernizáciou materiálno-technického vybavenia odborných učební a pracovísk, v neposlednom rade aj so vzdelávaním 20 odborných pedagogických zamestnancov,“ ozrejmila pred časom vedúca odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK Martina Lamačková.
Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 4.347.826,09 eura, riadiaci orgán schválil kraju nenávratný finančný príspevok vo výške štyri milióny eur.
Súčasťou projektu sú stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných priestorov hlavnej budovy A a prestavba objektu bývalej aranžovne na školské dielne pre gastronomické odbory.
Dodávateľom časti stavebných prác bude spoločnosť Novosedlík so sídlom v Nitre, cena za rekonštrukciu objektu A je v zmysle zmluvy o dielo 2.058.484,37 eura. Prestavbu aranžovne na školské dielne a prepojenie objektu s pavilónom C zabezpečí firma SOAR sk so sídlom v Žiline za 590.729,38 eura. Zmluvu o dielo s nimi TSK uzatvoril koncom augusta.
Investíciu bude krajská samospráva financovať z Fondu na spravodlivú transformáciu, okrem rekonštrukcie sa bude týkať aj modernizácie odborného vzdelávania. „Projekt počíta i s obstaraním a modernizáciou materiálno-technického vybavenia odborných učební a pracovísk, v neposlednom rade aj so vzdelávaním 20 odborných pedagogických zamestnancov,“ ozrejmila pred časom vedúca odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK Martina Lamačková.
Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 4.347.826,09 eura, riadiaci orgán schválil kraju nenávratný finančný príspevok vo výške štyri milióny eur.