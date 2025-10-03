Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kraj zrevitalizuje cestu v Malinove, práce sa začnú v pondelok

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Cieľom revitalizácie je zlepšenie stavebno-technického stavu komunikácie, zvýšenie bezpečnosti premávky a komfortu vodičov aj chodcov.

Autor TASR
Malinovo 3. októbra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) zrevitalizuje cestu II/121 v Malinove v okrese Senec, práce sa začnú v pondelok (6. 10.). Premávka bude v danom úseku obmedzená. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.

„Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja sa plánuje pustiť do revitalizácie ďalšieho úseku cesty. Tentoraz v obci Malinovo. Ide o cestu II/121 v celkovej dĺžke takmer dva kilometre v intraviláne obce,“ ozrejmila Forman.

Dodala, že cieľom revitalizácie je zlepšenie stavebno-technického stavu komunikácie, zvýšenie bezpečnosti premávky a komfortu vodičov aj chodcov. Spresnila, že stavebné práce budú zahŕňať odstránenie poškodenej vozovky, položenie nových asfaltových vrstiev, vystuženie trhlín a obnovu križovatky ulíc Bratislavská a Tri vody. Súčasťou revitalizácie bude aj nové vodorovné dopravné značenie.

Hovorkyňa dodala, že premávka bude vedená s čiastočnou uzáverou. „Žiadame vodičov o trpezlivosť, zvýšenú pozornosť pri prejazde predmetným úsekom cesty a rešpektovanie dočasného dopravného značenia,“ dodala.
