Kraj zvažuje kúpu nového MR prístroja do Dolnooravskej nemocnice
MR pracovisko v Dolnooravskej nemocnici je po septembrovej poruche, ktorá zapríčinila nefunkčnosť celého MR prístroja, opäť v prevádzke, no stále nie je plne funkčné.
Autor TASR
Dolný Kubín 15. októbra (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) plánuje zaradiť financie na nákup nového prístroja magnetickej rezonancie (MR) pre Dolnooravskú nemocnicu s poliklinikou v Dolnom Kubíne do návrhu rozpočtu na budúci rok. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa ŽSK Eva Lacová, kraj musí v prvom rade vedieť, na aký čas dokáže oprava predĺžiť životnosť prístroja, a podľa toho zvážiť riešenie, ktoré bude najefektívnejšie a najhospodárnejšie pre pacientov, nemocnicu i kraj. Každé rozhodnutie však musí byť schválené i krajským zastupiteľstvom.
MR pracovisko v Dolnooravskej nemocnici je po septembrovej poruche, ktorá zapríčinila nefunkčnosť celého MR prístroja, opäť v prevádzke, no stále nie je plne funkčné. „V súčasnosti má prístroj závažné poruchy, ktoré v mesiacoch marec až august výrazne obmedzili prevádzku,“ uviedla Lacová.
ŽSK vo svojom rozpočte už vyčlenil finančné prostriedky na nákup MR prístrojov pre Hornooravskú nemocnicu s poliklinikou Trstená a Liptovskú nemocnicu s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš. V súčasnosti prebieha finalizácia podkladov potrebných na začatie procesu verejného obstarávania pre tieto dve nemocnice.
„So zreteľom na hospodárnosť využívania verejných zdrojov by bolo ekonomicky najvhodnejšie realizovať proces verejného obstarávania na nákup MR prístrojov pre tri nemocnice súčasne, ale peniaze na nákup tretieho MR prístroja v rozpočte na tento rok plánované nie sú,“ spresnila hovorkyňa.
