Krajčí: Bratislava zvládla situáciu s novým koronavírusom vynikajúco

Bratislava 20. mája (TASR) – Bratislava zvládla doterajšiu situáciu s novým koronavírusom vynikajúco, a to najmä vďaka zodpovednému prístupu jej obyvateľov. V stredu to vyhlásil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) s tým, že hlavné mesto bolo pritom "vstupnou bránou" infekcie na územie Slovenska a malo najväčší počet infikovaných vzhľadom na územie.



"Bratislava sa pri nástupe pandémie takmer vyľudnila. Ľudia tu poctivo dodržiavali protiepidemické opatrenia. Hlavné mesto sa stalo lídrom v zavádzaní opatrení, ktoré mali zabrániť šíreniu infekcie medzi ľuďmi bez domova," povedal Krajčí. Šéf rezortu zdravotníctva pochválil bratislavskú samosprávu za vytvorenie karanténneho mestečka na Zlatých pieskoch pre ľudí bez domova. Aj vďaka prijatým opatreniam mesta podľa ministra neprepukla infekcia u tejto skupiny obyvateľstva.



"Bratislava veľmi kvalitne zvládla svoje zodpovednosti pri manažovaní domovov sociálnej starostlivosti. Zabránila tak importu infekcie do skupiny tých najzraniteľnejších ľudí," vyzdvihol Krajčí s tým, že hlavné mesto prijímalo opatrenia aj nad rámec toho, čo určoval štát. "Bolo to veľmi správne," poznamenal.



Ministerstvo zdravotníctva aj preto prijalo ponuku na spoluprácu s expertmi z hlavného mesta a podporilo vznik dvoch expertných skupín, ktoré sa budú venovať zdravotno-epidemiologickým opatreniam v téme ohrozených skupín seniorov a ľudí bez domova. V skupinách majú spolupracovať experti z bratislavského magistrátu, ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva SR, ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Únie miest Slovenska a z mimovládneho sektora.



Primátor Bratislavy Matúš Vallo priblížil, že vznikom pracovných skupín sa vytvorí priestor pre tvorbu expertných riešení a diskusiu o konkrétnych témach spojených s opatreniami na pomoc a ochranu seniorov a ľudí bez domova. "Pomôže nám to, aby sme boli pripravení na akúkoľvek podobnú krízu, prípadne druhú vlnu nového koronavírusu. Potrebujeme dosiahnuť dohodu, posilniť spoluprácu a nájsť funkčný nástroj pre výber vhodných budov na karanténne priestory. Sfunkčniť nadväzné procesy na karanténu pre ľudí bez domova ako je testovanie, či realizáciu preventívnej karantény pre seniorov odkázaných na sociálnu službu," spresnil Vallo. Diskutovať chce aj o testovaní zamestnancov zariadení sociálnych služieb.



Vytvoriť sa má podľa jeho slov akčný pán, aby bolo napríklad jasné, kde a ako zriaďovať takzvané covid zóny, či karanténne mestečká. "Chceme, aby bolo všeobecne jasné to, ako má mesto v danej situácii postupovať bez toho, aby sme museli telefonovať a pýtať sa ministerstva zdravotníctva či hlavného hygienika," podotkol primátor.