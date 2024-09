Krajčír: Škody aj ich odstraňovanie odhadujeme na 112 mil. eur

Bratislava 21. septembra (TASR) - Škody po povodni v katastri bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves, ale aj ich následné odstraňovanie, vrátane protipovodňových opatrení, sú predbežne odhadované na 112.700.000 eur. Započítaný je však do toho aj majetok hlavného mesta, štátu i súkromných osôb. Pre TASR to uviedol starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír s tým, že mnohé škody sa ukážu až po opadnutí vody.



"Je to hrubý odhad, ale maximálny možný, na základe reálnych čísiel. Preto je odhadovaná suma taká extrémne vysoká, lebo je tam zarátaný majetok hlavného mesta, majetok štátu i majetok súkromných a právnických osôb, ktoré boli dotknuté touto povodňou," skonštatoval Krajčír s tým, že takéto odhady zasielali aj okresnému úradu.



V sume sú započítané všetky poškodené či zaplavené komunikácie v mestskej časti, pripomína napríklad cestu či cyklotrasu do Devína alebo smerom na Vysokú pri Morave. Zatiaľ sa podľa neho ani nevie, akú hodnotu budú mať práce na Cyklomoste slobody. Do pozornosti dáva tiež čističky odpadových vôd, ktoré sú v mestskej časti dve. Zabúdať netreba ani na samotné zásahy, materiál a všetky protipovodňové opatrenia na predchádzanie ďalších škôd. To všetko sa podľa neho bude ešte len vyfakturovávať. Rovnako tak prečerpávacia stanica, kde bude podľa starostu potrebné doplniť jej kapacitu.



Obhliadnuť bude potrebné aj domy, ktoré boli zasiahnuté povodňou, a či, prípadne do akej miery bola narušená ich statika. Poškodená je napríklad vodná nádrž, ktorú by mal prísť obhliadnuť začiatkom budúceho týždňa geológ a povedať, aké práce budú potrebné. Škody sa nevyhli ani základným školám, kde zatiekli kuchyne či spoločné priestory.



"Vďaka spodnej vode máme prepady aj na miestach, ktoré neboli zatopené," poznamenal Krajčír. Ako príklad uvádza ihrisko na Základnej škole Ivana Bukovčana, ktoré je z jednej tretiny uzatvorené. Situáciu bude potrebné taktiež riešiť s geológom, výkopové práce sa môžu dotknúť polovice ihriska a môžu vyjsť na niekoľko stoviek tisíc eur. Mestská časť zároveň očakáva aj možné zosuvy svahov, čo sa však prejaví, až keď voda opadne. Opravy sa nevyhnú ani vodohospodárskym zariadeniam.



"Situácia ohľadom povodne v našej mestskej časti sa našťastie stabilizovala, avšak pred nami je naďalej množstvo práce," dodal Krajčír.