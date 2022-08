Krajčír: Utlmené práce na električke v Petržalke sú zlyhaním vedenia

Na archívnej snímke výstavba električkovej trate v Petržalke. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 4. augusta (TASR) – Pretrvávajúce utlmené stavebné práce na novej električkovej trati v bratislavskej Petržalke, v úseku od Jungmannovej po Janíkov dvor, sú momentálne zlyhaním vedenia hlavného mesta. Pre TASR to skonštatoval člen mestskej dopravnej komisie Ľuboš Krajčír. Pripomenul, že mesto nemá podpísanú ani zmluvu o nenávratný finančný príspevok.uviedol Krajčír. Zo stavu, v akom sa aktuálne práce nachádzajú, je sklamaný.Komisia dopravy sa podľa neho pravidelne o projekt zaujíma, zo strany mesta však bol vždy predstavený časový harmonogram, kde sa podľa neho kompetentní "tvárili", že projekt nemešká. Prvé, zhruba mesačné omeškanie zaznamenala stavba už na jar tohto roka. Týkalo sa stavebných prác na Združenom moste Rusovská cesta a na premostení Chorvátskeho ramena. Neskôr došlo k utlmeniu prác na celom úseku plánovanej električkovej trate.Krajčír poznamenal, že nemá informácie, kedy by mohol byť podpísaný so zhotoviteľom dodatok k zmluve, ktorý by reflektoval na rozsiahle zdražovanie cien energií a stavebných materiálov, aby sa mohli stavebné práce opäť obnoviť. Nedostal sa zatiaľ ani k jeho návrhu, o predloženie ktorého žiadal na mestskom zastupiteľstve.podotkol Krajčír.Výstavba má byť hradená najmä z eurofondov. Projekt mal byť dokončený do konca roka 2023. Pochybnosť nad týmto termínom opakovane vyjadrila ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí). Ak projekt nestihne hlavné mesto včas dokončiť, bude to podľa ministerstva jednoznačne zlyhanie bratislavského magistrátu.Hlavné mesto sa v minulosti ku kritike nevyjadrilo, ohradilo sa však voči obavám a tvrdeniam, že má alebo môže mať problém s čerpaním eurofondov. Na otázky TASR, či aktuálny pretrvávajúci stav prác nepovažuje za svoje zlyhanie, doteraz neodpovedalo.Magistrát však deklaroval, že projekt stále považuje za jeden z najdôležitejších dopravných projektov, pripravil ho zodpovedne a robí všetko pre to, aby situáciu čo najskôr vyriešil. Ubezpečil, že s konzorciom intenzívne rokuje a má záujem nájsť so zhotoviteľom dohodu, aby mohla byť električková trať dokončená v stanovenom harmonograme. Pripomína, že nastavenie nových pravidiel je v tomto prípade zložitý proces.Výstavbu trate za 74,58 milióna eur bez DPH v úseku Bosákova - Janíkov dvor spustili minulý rok koncom novembra. Stavbu realizuje vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka.