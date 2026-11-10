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Krajčovič: Odborníci riešia vplyv generačných rozdielov v marketingu
Pozornosť sa venuje aj udržateľnej komunikácii značiek, mediálnej zodpovednosti v dobe AI, politickej komunikácii a využívaniu generatívnej umelej inteligencie v marketingu značiek.
Autor TASR
Voderady 10. novembra (TASR) - Odlišné správanie spotrebiteľov rôznych generácií pri vyhľadávaní informácií a sledovaní médií si vyžaduje, aby firmy prispôsobili svoju komunikáciu aj marketingové stratégie. Do hry vstupuje aj umelá inteligencia a zodpovednosť za obsah. O týchto a ďalších témach diskutujú domáci a zahraniční odborníci na konferencii Marketing & Media Identity 2026 vo Voderadoch. TASR o tom za organizátorov informoval Peter Krajčovič z Fakulty masmediálnej komunikácie (FMK) Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave.
„Téma Generations reflektuje meniace sa potreby verejnosti, rozdielne spôsoby využívania médií a otázku, ako komunikovať naprieč generáciami v dobe umelej inteligencie,” vysvetlil Matej Martovič z FMK UCM. Konferencia sa začala v utorok a bude pokračovať aj počas stredy (11. 11.). Program konferencie prináša odborné prednášky a diskusie z oblasti médií, marketingu a digitálnych hier. Súčasťou programu bude aj panelová diskusia Médiá a generácie.
Konferencia súčasne vytvára priestor na prezentovanie výskumných poznatkov domácich a zahraničných hostí z akademického prostredia. V odborných sekciách sa objavia témy ako generačné rozdiely v spotrebiteľskom rozhodovaní, preferované informačné zdroje generácie Z na Slovensku a v Českej republike, využívanie umelej inteligencie v public relations, budovanie osobnej značky v prostredí sprostredkovanom technológiami či vzťah mladých dospelých k digitálnym technológiám a ich well-beingu.
Pozornosť sa venuje aj udržateľnej komunikácii značiek, mediálnej zodpovednosti v dobe AI, politickej komunikácii a využívaniu generatívnej umelej inteligencie v marketingu značiek. „Naším cieľom je prinášať nové poznatky, podporovať odbornú diskusiu a prepájať skúsenosti domácich aj zahraničných odborníkov,“ povedala Lenka Labudová z FMK UCM v Trnave.
„Téma Generations reflektuje meniace sa potreby verejnosti, rozdielne spôsoby využívania médií a otázku, ako komunikovať naprieč generáciami v dobe umelej inteligencie,” vysvetlil Matej Martovič z FMK UCM. Konferencia sa začala v utorok a bude pokračovať aj počas stredy (11. 11.). Program konferencie prináša odborné prednášky a diskusie z oblasti médií, marketingu a digitálnych hier. Súčasťou programu bude aj panelová diskusia Médiá a generácie.
Konferencia súčasne vytvára priestor na prezentovanie výskumných poznatkov domácich a zahraničných hostí z akademického prostredia. V odborných sekciách sa objavia témy ako generačné rozdiely v spotrebiteľskom rozhodovaní, preferované informačné zdroje generácie Z na Slovensku a v Českej republike, využívanie umelej inteligencie v public relations, budovanie osobnej značky v prostredí sprostredkovanom technológiami či vzťah mladých dospelých k digitálnym technológiám a ich well-beingu.
Pozornosť sa venuje aj udržateľnej komunikácii značiek, mediálnej zodpovednosti v dobe AI, politickej komunikácii a využívaniu generatívnej umelej inteligencie v marketingu značiek. „Naším cieľom je prinášať nové poznatky, podporovať odbornú diskusiu a prepájať skúsenosti domácich aj zahraničných odborníkov,“ povedala Lenka Labudová z FMK UCM v Trnave.