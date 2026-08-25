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Krajčovičová hovorí o podozrení zneužívania údajov, BSK to odmieta
Okrem Krajčovičovej a Drobu (Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati) chce za predsedu kraja kandidovať aj bývalý miestny poslanec Ružinova či zakladajúci člen SaS Dávid Staruch.
Autor TASR
Bratislava 25. augusta (TASR) - Kandidátka na predsedníčku Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Zuzana Krajčovičová za stranu Právo na pravdu hovorí o podozrení zneužitia osobných údajov ľudí registrovaných vo veľkokapacitnom očkovacom centre aj na politickú komunikáciu súčasného predsedu BSK Juraja Drobu. Odvoláva sa pritom na e-mail občanovi z konca marca 2022, teda ešte pred poslednými komunálnymi voľbami na jeseň 2022. Strana avizovala podanie trestného oznámenia i podnetu. Krajčovičová o tom informovala na utorňajšej tlačovej konferencii. BSK v reakcii pre TASR vylúčil, že by boli osobné údaje použité na politické účely.
„Ľudia poskytovali svoje údaje v dobrej vôli, aby sa mohli počas pandémie registrovať na očkovanie. Nikto ich neposkytoval preto, aby ich neskôr používal úradujúci predseda kraja na politickú komunikáciu,“ skonštatovala Krajčovičová.
Poukazuje na e-mail z 30. marca 2022, ktorý bol odoslaný občanovi v mene Drobu. Šéf kraja v ňom poďakoval, že sa dal občan zaočkovať v krajskom veľkokapacitnom očkovacom centre. Ďalej podľa nej e-mail obsahuje politické a verejné témy, akými sú doprava, škôlky či sociálne služby a výzvu na vyplnenie dotazníka o prioritách kraja. Zároveň vyzvala ďalších občanov, ktorým takáto komunikácia prišla a nedali na ňu súhlas, aby ju kontaktovali.
Požadujú preto odpovede na tri otázky, a to na akom právnom základe boli tieto e-maily odoslané, koľko kontaktov kraj použil a či pochádzali z databázy súvisiacej s registráciou na očkovanie. Ak sa potvrdí, že údaje boli zneužité na politickú komunikáciu, šéf BSK a zároveň opätovný kandidát na tento post by mal podľa strany kandidatúru stiahnuť.
Podozrenie však strana má aj v prípade lekára samosprávneho kraja a poslanca Národnej rady SR Tomáša Szalaya (SaS). Tvrdí, že nie je registrovaný lekár, pritom vykonáva lekársku činnosť a dostávali sa mu do rúk dotazníky na očkovanie, kde ľudia mohli uvádzať aj zdravotné problémy. „To, že nie je registrovaný lekár, nemusí byť problém, pokiaľ neprichádza do styku s databázou, nejakými údajmi, lekárskymi záznamami. Lenže ľudia mu tie údaje dávali,“ podotkla Krajčovičová odvolávajúc sa aj na vyjadrenia Slovenskej lekárskej komory, kde nie je registrovaný.
Strana avizuje podanie na Úrad na ochranu osobných údajov SR, trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR a podanie na políciu. Na otázku, prečo prípad medializuje až teraz, Krajčovičová odpovedala, že „až teraz kandidujem, až teraz mi to dali do rúk ľudia“.
BSK v reakcii pre TASR vylúčil použitie osobných údajov na politické účely. Každý, kto využíval rezervačný systém na očkovanie, bol pri registrácii oboznámený so spracúvaním svojich osobných údajov a podmienkami ich použitia. „BSK je presvedčený, že postupoval v súlade so zákonom,“ uviedli z Úradu BSK.
Kraj tiež pripomenul, že v danom čase prijímal množstvo opatrení na ochranu zdravia a životov obyvateľov. V krátkom čase vybudoval a prevádzkoval veľkokapacitné očkovacie centrum, organizoval očkovanie a vytvoril funkčný rezervačný systém, ktorý umožňoval ľuďom dostať sa k očkovaniu rýchlo a organizovane. „Tieto opatrenia boli vzorom pre samotný štát a všetky ostatné samosprávy,“ zdôraznil BSK.
Szalay zároveň poznamenal, že výkon funkcie lekára samosprávneho kraja nie je poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nevyžaduje si preto registráciu v komore. „Počas veľkokapacitného očkovania proti COVID-19, keď som vykonával aj úlohu lekára, som, samozrejme, bol registrovaný v Slovenskej lekárskej komore,“ uviedol pre TASR Szalay.
Okrem Krajčovičovej a Drobu (Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati) chce za predsedu kraja kandidovať aj bývalý miestny poslanec Ružinova či zakladajúci člen SaS Dávid Staruch.
„Ľudia poskytovali svoje údaje v dobrej vôli, aby sa mohli počas pandémie registrovať na očkovanie. Nikto ich neposkytoval preto, aby ich neskôr používal úradujúci predseda kraja na politickú komunikáciu,“ skonštatovala Krajčovičová.
Poukazuje na e-mail z 30. marca 2022, ktorý bol odoslaný občanovi v mene Drobu. Šéf kraja v ňom poďakoval, že sa dal občan zaočkovať v krajskom veľkokapacitnom očkovacom centre. Ďalej podľa nej e-mail obsahuje politické a verejné témy, akými sú doprava, škôlky či sociálne služby a výzvu na vyplnenie dotazníka o prioritách kraja. Zároveň vyzvala ďalších občanov, ktorým takáto komunikácia prišla a nedali na ňu súhlas, aby ju kontaktovali.
Požadujú preto odpovede na tri otázky, a to na akom právnom základe boli tieto e-maily odoslané, koľko kontaktov kraj použil a či pochádzali z databázy súvisiacej s registráciou na očkovanie. Ak sa potvrdí, že údaje boli zneužité na politickú komunikáciu, šéf BSK a zároveň opätovný kandidát na tento post by mal podľa strany kandidatúru stiahnuť.
Podozrenie však strana má aj v prípade lekára samosprávneho kraja a poslanca Národnej rady SR Tomáša Szalaya (SaS). Tvrdí, že nie je registrovaný lekár, pritom vykonáva lekársku činnosť a dostávali sa mu do rúk dotazníky na očkovanie, kde ľudia mohli uvádzať aj zdravotné problémy. „To, že nie je registrovaný lekár, nemusí byť problém, pokiaľ neprichádza do styku s databázou, nejakými údajmi, lekárskymi záznamami. Lenže ľudia mu tie údaje dávali,“ podotkla Krajčovičová odvolávajúc sa aj na vyjadrenia Slovenskej lekárskej komory, kde nie je registrovaný.
Strana avizuje podanie na Úrad na ochranu osobných údajov SR, trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR a podanie na políciu. Na otázku, prečo prípad medializuje až teraz, Krajčovičová odpovedala, že „až teraz kandidujem, až teraz mi to dali do rúk ľudia“.
BSK v reakcii pre TASR vylúčil použitie osobných údajov na politické účely. Každý, kto využíval rezervačný systém na očkovanie, bol pri registrácii oboznámený so spracúvaním svojich osobných údajov a podmienkami ich použitia. „BSK je presvedčený, že postupoval v súlade so zákonom,“ uviedli z Úradu BSK.
Kraj tiež pripomenul, že v danom čase prijímal množstvo opatrení na ochranu zdravia a životov obyvateľov. V krátkom čase vybudoval a prevádzkoval veľkokapacitné očkovacie centrum, organizoval očkovanie a vytvoril funkčný rezervačný systém, ktorý umožňoval ľuďom dostať sa k očkovaniu rýchlo a organizovane. „Tieto opatrenia boli vzorom pre samotný štát a všetky ostatné samosprávy,“ zdôraznil BSK.
Szalay zároveň poznamenal, že výkon funkcie lekára samosprávneho kraja nie je poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nevyžaduje si preto registráciu v komore. „Počas veľkokapacitného očkovania proti COVID-19, keď som vykonával aj úlohu lekára, som, samozrejme, bol registrovaný v Slovenskej lekárskej komore,“ uviedol pre TASR Szalay.
Okrem Krajčovičovej a Drobu (Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati) chce za predsedu kraja kandidovať aj bývalý miestny poslanec Ružinova či zakladajúci člen SaS Dávid Staruch.