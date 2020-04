Kraje využívajú videokonferencie na rokovanie svojich zastupiteľstiev

Trnava 27. apríla (TASR) – Pre rokovania krajských zastupiteľstiev prostredníctvom videokonferencie sa po Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) rozhodli aj samosprávy Žilinského, Prešovského a Trenčianskeho kraja. Umožnila to zmena legislatívy, ktorú iniciovalo Združenie samosprávnych krajov SK 8. Informoval o tom predseda združenia a TTSK Jozef Viskupič.



"V mimoriadnej situácii sme našli spôsob, ako bezpečne realizovať rokovania našich orgánov. Vláda a Národná rada (NR) SR naše návrhy akceptovali a dnes už viac ako polovica krajov absolvuje rokovanie alternatívnym spôsobom. Pozitívne hodnotím, že práve kraje sa dokázali tak rýchlo adaptovať na nové podmienky a bezproblémovo fungujú a prijímajú rozhodnutia," povedal Viskupič.



Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová doplnila, že koronakríza má aj na vyššie územné celky finančné dôsledky a to prináša mnoho zmien. "Čas sa nezastavil, fungujeme ďalej a musíme prijímať opatrenia a dôležité rozhodnutia, aby sa život v kraji posúval dopredu," uviedla.



Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský konštatoval, že zabezpečiť rokovanie krajského zastupiteľstva prostredníctvom videokonferencie bolo po technickej stránke náročné. "Pristúpili sme k tomu však zodpovedne a po absolvovaní dvoch skúšok sme s poslancami vychytali drobné chybičky. Zasadnutie zastupiteľstva v tejto forme vítam, máme na stole niekoľko neodkladných tém," dodal. V Trenčíne si na dvoch skúškach overili pripojenie, s poslancami vyskúšali hlasovanie či možnosť prihlásiť sa do diskusie a vystúpiť s faktickou poznámkou. Program aprílového rokovania podľa krajského predsedu Jaroslava Bašku tvoria všetky body, ktoré mali byť na neuskutočnenom marcovom zasadnutí.