Krajina z Turca od I. Šimka je dielom februára v Turčianskej galérii

Martin 8. februára (TASR) – Tempera na lepenke Krajina z Turca od Ivana Šimka je dielom mesiaca február v Turčianskej galérii v Martine. Dielo z roku 1976 vybrala Katarína Škamlová, ktorá vedie galerijné vzdelávanie v Novej synagóge v Žiline a spolupodieľa sa na rozličných umeleckých edukačných projektoch. TASR o tom informovala Turčianska galéria.



"Obraz Krajina z Turca sa mi zaryl do pamäte a už tam ostal uväznený. Nie je to dielo, nad ktorým je nutné filozofovať. Stačí sa pozerať a niečo cítiť, a to vôbec nie je občas zlé. Cítiť sa príjemne pri pohľade na farebnosť, ktorú autor zvolil a túžiť nachádzať sa v týchto farbách, v tejto krajine," uviedla Škamlová.



Ivan Šimko (1914 – 2008) sa venoval ilustrácii, úžitkovej grafike, monumentálno-dekoratívnej tvorbe a v poslednej dobe sa orientoval na krajinomaľbu. Medzi jeho najznámejšie monumentálne diela patria vitráže s motívom SNP na železničnej stanici v Banskej Bystrici (1957 - 1959), na ktorých spolupracoval s autormi Otom Opršalom a Vojtechom Stašíkom.