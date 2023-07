Krajinou medzi Dudincami a Bátovcami putuje projekt Into the Miracles

Beluj 3. júla (TASR) - Vytýčený pôdorys Baziliky sv. Petra vo Vatikáne na lúke či "chodiace" stoličky v poli môžu aktuálne vidieť návštevníci unikátneho umeleckého projektu Into the Miracles pri obci Beluj v okrese Banská Štiavnica. Podujatie putuje od 1. júla obcami a krajinou medzi Dudincami v okrese Krupina a Bátovcami v okrese Levice. Na sedemdesiat kilometrov dlhej trase prezentuje svoju prácu a diela viac než 60 umelcov z piatich krajín.



Ako informujú organizátori projektu z Divadla Pôtoň, na trase je umiestnených a uvedených viac než tridsaťpäť diel slovenských, českých, nórskych, lichtenštajnských a islandských umelcov. "Návštevníci sa môžu stretnúť s dielami súčasného performatívneho, hudobného a vizuálneho umenia, ale aj zvukového dizajnu a literatúry. Všetky diela pri tom vznikajú priamo pre festival a pôjde o ich prvé uvedenie," uvádzajú.



Realizátori využívajú existujúce turistické trasy lokálneho významu, ktoré však medzi sebou prepájajú dočasným značením. Chodci prechádzajú malými obcami, lúkami a lesmi na hranici regiónov Tekova a Hontu. Okrem umelcov sú do projektu zapojení lokálni operátori, aktivisti, výrobcovia gastronomických produktov, ale aj zástupcovia miestnych samospráv.



Projekt, ktorý vyvrcholí v utorok (4. 7.) v Bátovciach, pripravilo Divadlo Pôtoň v spolupráci s partnerskými organizáciami z Nórska, Lichtenštajnska a Islandu je zameraný na rozvoj publika, podporu tvorby a prezentáciu súčasného umenia, budovanie partnerstiev na lokálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni. Cieľom je prostredníctvom projektu propagovať hodnoty ako tvorivosť, umelecká sloboda a regionálna, medzinárodná a medzikultúrna spolupráca.



Do projektu sú zapojení aj študenti z Technickej univerzity v Košiciach, Akadémie umení z Banskej Bystrice a Vysokej školy výtvarných umení z Bratislavy spolu so svojimi pedagógmi. Projekt získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP a bol spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR.